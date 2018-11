El mayor nivel de protección de los autónomos de la historia Eduardo Abad, responsable de UPTA, asociación vinculada a UGT. / C- L- Eduardo Abad, líder de UPTA, confía en que Trabajo mantenga el preacuerdo alcanzado con las asociaciones del sector JORGE MURCIA Martes, 20 noviembre 2018, 00:16

La pasada semana, las dos grandes asociaciones de autónomos, ATA y UPTA, alcanzaron un preacuerdo con el Ministerio de Trabajo para mejorar el sistema de protección del colectivo. Entre otras cuestiones, acordaron subir el año que viene un 1,25% la base de cotización mínima. Es decir, unos 60 euros al año, frente a los 260 propuestos por el Gobierno. Sin embargo, el día después de la reunión, la ministra Magdalena Valerio rebajaba las expectativas creadas al afirmar que no había ningún acuerdo cerrado, que aún se está en fase de negociación y, por tanto, no está definido cuánto se subirá finalmente la base mínima de cotización en 2019.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, vinculada a UGT, insiste en que él tampoco dio por hecho nada y que lo que se había hablado con Valerio era «un preacuerdo». No obstante, se muestra optimista respecto a la nueva reunión que las principales asociaciones del sector (Uatae y Ceat, además de las ya referidas ATA y UPTA) mantendrán este jueves. Confía en que se acabe logrando «el mayor nivel de protección de los autónomos de la historia».

-¿Satisfechos con el principio de acuerdo?

-Sí, en principio nuestra propuesta básica era que los autónomos pudieramos tener la bonificación del 100% en caso de incapacidad temporal. Eso está cubierto. Todo lo que tiene que ver con el accidente de trabajo, la enfermedad profesional, cese de actividad y formación universales también está cubierto. Y ahora tenemos que definir cuál es el sistema más adecuado para que los beneficiarios puedan obtener el cese de actividad. Para eso hemos alcanzado un acuerdo de montar una especie de mesa para modificar los criterios y que los autónomos estén representados por las organizaciones en caso de denegación del cese de actividad. Por lo tanto, plenamente satisfecho.

-Pero la ministra se encargó la pasada semana de rebajar un tanto las expectativas. ¿Sigue siendo optimista respecto a la reunión que volverán a mantener este jueves?

-Sí. Porque el otro día no vi tal rebaja ni nada. Lo que había era un preacuerdo, que se tiene que materializar en un acuerdo definitivo. A mí no me preocupa. Lo normal en las negociaciones es esto, ¿no?

-¿Cree que ha cedido a determinadas presiones, concretamente de CC OO, como se especula?

-No tengo ni idea de si ha cedido a alguna presión o no.

-En todo caso, en el preacuerdo de la pasada semana se rebajó sustancialmente la propuesta inicial del Gobierno en cuanto a la subida de cotizaciones. Incluso está bastante por debajo de la subida que UPTA estaba dispuesta a asumir…

-Hemos sido capaces de cerrar un preacuerdo más que ventajoso para los autónomos. Por eso estamos encantados. Pero insisto, es un preacuerdo.

-¿Fue complicado que Trabajo cediera tanto en ese punto?

-En una negociación, ni hay parte vencida ni vencedores. Hay una negociación en la que cada uno defiende con sus armas la razón que cree que tiene, y al final las dos partes se tienen que poner de acuerdo. Y eso es lo que ha pasado.

-Pero para el sistema del RETA (régimen de cotización de los autónomos) supone una merma en sus futuros ingresos respecto a lo que tenía previsto el Gobierno.

-Pero va a tener más ingresos. Al final de lo que se trata es de tener más ingresos de una forma escalonada en un tiempo definido. Si el año que viene implantamos el sistema de cotización en función de los ingresos, evidentemente eso va a tener un reflejo en los ingresos de la Seguridad Social muy importante. En eso todos estamos dispuestos a meternos.

-De todas formas, con las subidas tan modestas de la base mínima de cotización, quizá los autónomos no deban esperar mucho de esas nuevas prestaciones a las que tendrán derecho, ¿no?

-Insisto, estamos en un proceso de negociación. No doy las cosas por cerradas. Hay que ser muy prudentes. Digo que lo que hemos conseguido es el mayor nivel de protección de los autónomos en su historia. Pero que eso tiene un coste. Eso es indiscutible.

-¿Cree que hoy en día es excesivamente complicado el acceso a la prestación por cese de actividad, una de las grandes reivindicaciones del colectivo?

-Si bien se hizo una especie de arreglo en los distintos baremos que miden las mutuas para otorgar la prestación, no es menos cierto que miles de autónomos que en estos momentos están en una situación económica complicada, si están en el sistema de módulos, como no tienen forma de probar que tienen esa minoración de ingresos, es complicado que puedan disponer de las herramientas necesarias para demostrar a las mutuas que es cierto que su actividad económica ha tocado a su fin. Por lo tanto, tenemos que ir al reconocimiento, siempre que no sea voluntario, por parte del autónomo, del cese de actividad. Un ente extrajudicial debe dar patente de corso a esas decisiones.

-Queda pendiente qué hacer con los autónomos que tienen ingresos muy bajos o esporádicos. ¿Qué proponen?

-En lo que respecta a los ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ahora mismo lo que tenemos es que, ante una situación de habitualidad o no habitualidad en la actividad, las sentencias judiciales son distintas. Por encima de lo establecido en el régimen de la Seguridad Social, priman jurídicamente las sentencias en el ámbito contencioso-administrativo. Los autónomos que no tienen habitualidad en su actividad y con ingresos por debajo del SMI no están obligados a estar dados de alta en la Seguridad Social, pero sí pagar a Hacienda. Lo que no podemos es tener leyes que al final tengan que ser interpretadas en el ámbito jurídico.

-¿Entonces?

-Por eso queremos plasmar en la legislación cuáles y de qué manera deben de ser las actuaciones que se lleven a cabo en el ámbito jurídico en caso de tener una controversia con el administrado. Nosotros partimos de dos supuestos: los que estén por debajo del 50% del SMI tendrán que ser tratados de una manera; y los que estén en la horquilla siguiente, hasta el 100%, lo serán de otra. Es algo que tenemos que delimitar el año que viene cuando hablemos de las cotizaciones en función de los ingresos. Debe de ser un elemento que dé justicia al RETA (el régimen de la Seguridad Social para los autónomos), que hoy día no es justo. Porque obliga a hacer un mismo esfuerzo económico en bases mínimas a un kiosquero de Orio que a un notario del centro de Bilbao.

-Pueden llegar a consensos y firmar acuerdos con un Gobierno en precario y que no se sabe cuánto puede durar. ¿Le preocupa?

-La situación en la que esté el Gobierno actual nos debe preocupar lo mínimo. Y por una cuestión: porque no estamos negociando con un Gobierno por tener una determinada visión política, sino porque se nos ha invitado por primera vez a negociar. Lo que tienen que hacer los partidos políticos en este momento es que, en el hipotético caso de que este Gobierno presente un real decreto para convalidar las medidas que los autónomos queremos que se pongan en funcionamiento para nosotros, que lo apoyen. Al final, el Gobierno de turno es un mero elemento de canalización de una negociación. Al final los que tienen que apretar el botón son sus señorías. Los de un partido, y los del otro.

-¿Cuál es la hoja de ruta en este proceso?

-El siguiente paso es seguir negociando y limando todos aquellos asuntos que están aún sin cerrar.

-Por ejemplo, la cotización en función de los ingresos reales.

-Pero eso está pendiente de hacer. Hemos quedado de acuerdo para hablar de ello en el primer trimestre del próximo año.

-Uatae se ha mostrado bastante crítica con el principio de pacto con Trabajo.

-Uatae, como el resto de las organizaciones, asiste a reuniones con el Ministerio de Trabajo y acordará con él lo que sea. Y luego se tendrá que refrendar entre todas. Aquí lo que hay es un preacuerdo que antes no existía.

-Los autónomos han asistido desconcertados a todo el proceso negociador, ¿no cree?

-Es que no se pueden televisar o radiar las negociaciones. En mi vida he visto eso. No es que haya una cámara dentro.. A los autónomos tenemos que darles un mensaje claro, y aquí ha habido de todo menos claridad. Cuando tenemos un partido político que ni siquiera se ha reunido, me consta, con la mayoría de las organizaciones, que dice que no va a haber una subida de las bases de cotización de los autónomos (Podemos) sin antes hablar con ellos, me parece un discurso equivocado.