Las marcas blancas resisten a la recuperación Las marcas blancas han sustituio definitivamente en muchos casos a las de fabricante. / Rafa Gutiérrez Pasada la crisis, las grandes marcas (de fabricante) apenas han recuperado un 0,7% de la cuota de mercado IRATXE BERNAL Jueves, 4 abril 2019, 23:52

Entraron en muchos hogares como consecuencia directa de la crisis; había que apretarse el cinturón. Tocaba revisar gastos y mirar por dónde se podía recortar. En todo. No bastaba con salir menos o dejar de lado la moda. También había que olvidarse de pequeños lujos diarios y empezar a probar productos con menos 'glamour' en las capsulas del café, el cacao de los niños, el champú… Las marcas blancas eran la solución para cuadrar el ajustado presupuesto familiar, una pequeña batalla que librar todos los días en el supermercado. Y lo que al principio era una mera suplencia, un conformarse hasta que las cosas mejoraran, ha acabado por ser una solución definitiva. Ya no son vistas como una imitación barata y la prueba está en que, pasada la crisis, las grandes marcas (de fabricante) apenas han recuperado cuota de mercado.

Según el estudio 'Impacto económico y social de las marcas de fabricante en el sector de gran consumo en España', elaborado por Esadecreapolis con datos datos recopilados entre otros, del INE y las consultoras Nielsen e IRI Infoscan con datos de entre 2008 y 2017, el porcentaje total de ventas de marca de fabricante alcanzó el 7,4% del PIB entre 2014 y 2017, una cifra que representa sólo un 0,7% más de lo que suponía en 2008.

El estudio también destaca que donde las grandes marcas continúan siendo fuertes, y de hecho es lo que les ha permitido aguantar el cambio de tendencia, es en las exportaciones; copan el 91% de las ventas realizadas en el extranjero por las firmas españolas de gran consumo (alimentación, bebidas, droguería y perfumería), que en su conjunto han crecido un 76,9% en la última década gracias sobre todo al subsector de alimentación y bebidas. Si no se tienen en cuenta las ventas en el extranjero, las marcas de fabricante representaban en 2017 el 4,6% del PIB frente al 5,1% de 2008.

Un mercado que no se recupera

Esta caída es consecuencia no sólo el empuje de las marcas de distribución; también de que el mercado de gran consumo no parece terminar de levantar cabeza. El centro de innovación de Esade, que ha realizado este estudio en colaboración con la asociación de fabricantes líderes de gran consumo españolas Promarca, asegura en su estudio que «a pesar de la recuperación de la economía española entre 2013 y 2017, con crecimientos del PIB nacional del 12,4%, de las exportaciones en un 15,2%, y del canal horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) en un 11%; el mercado de gran consumo no llega a recuperarse y muestra un descenso del 2,2%».

Según dicho análisis, «las marcas de fabricante pierden peso sobre el total pasando del 67,2% en 2008 hasta el 61% en 2017, aunque muestran una ligera recuperación del 0,2% durante el último tramo de actualización del estudio, desde 2014». El dato más bajo se registró en 2012 con un 59% que suponía un mínimo histórico.

Entre 2014 y 2017, el sector del gran consumo nacional mostró una evolución neta positiva de 1.294 millones de euros a pesar de que desde 2008 se produce una pérdida de su valor añadido económico (VAE) de 562 millones de euros porque las inversiones que dejan de hacer las marcas de fabricante no son sustituidas por las realizadas por las blancas, que centran su modelo de negocios en los bajos costes y, por tanto, poco valor añadido.

Contribución al empleo e inversión en I+D

El informe también analiza el impacto tanto de las grandes marcas como de las distribuidor sobre la generación de empleo y concluye que, juntas, daban trabajo en el período estudiado a 1.521.000 personas, 129.000 más que en 2028. Las de fabricante copaban el 75% del empleo del sector, aunque iban perdiendo peso ligeramente respecto a las blancas. De crear 4,24 veces más trabajo que las blancas en 2008 a hacerlo 3,6 veces en 2017. Sobre el total del empleo en España, las marcas de fabricante contribuyen con un 6,2% de la ocupación, y las de distribuidor con un 1,7%.

Por otra parte, los fabricantes de alimentación, bebidas, droguería y perfumería contribuyen a la recaudación de impuestos con más de 13.000 millones de euros (en este caso el dato es de 2016). De ese total, las grandes marcas aportan más del 80,5% frente al 82,6% en 2011.

El último de los aspectos estudiados por el informe es la evolución de la inversión en I+D en el sector del gran consumo, índice que disminuyó en un 32% en términos totales entre 2008 y 2016, pasando de 353 millones de euros a 240. Desglosando estos datos, vemos que por marcas, la inversión de las grandes creció un 19,4% en el último tramo del período estudiado (entre 2014 y 2016) pero disminuyó en el período total desde los 281,3 millones de 2008 a los 209 de 2016. Por su parte, las marcas blancas han pasado de 71,8 millones en 2008 a 31 en 2016. Es decir, han mermado sus esfuerzos en ese campo en casi un 60%.