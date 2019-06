Por qué leer 'Notas desde la trinchera'

Marcos de Quinto, ahora diputado de Ciudadanos -el que más bienes declaró entre los electos en las Cortes-, tuvo una vida anterior. Sobre ella se extiende en esta obra el exdirectivo de Coca-Cola. Y no deja a nadie indiferente. «Soy un ejecutivo y me siento orgullos de serlo. Y como tal, además de como ciudadano, reivindico sin complejo alguno que mis intenciones respecto a nuestra sociedad en particular y al planeta en general son tan altruistas y legítimas como las de la ONG más comprometida».

Estuvo 36 años enganchado a la multinacional de la chispa de la vida, donde llegó con 23 y sin saber «nada de la vida». Practicó, dice su editor, la desobediencia, porque a su juicio esta «puede aportarnos inmensos beneficios y enseñarnos nuevas formas de abordar viejos problemas». Una actitud que se resume en la convicción de que «la ortodoxia empobrece y los manuales no siempre sirven».

En el libro De Quinto aborda los secretos «de un mundo tan apasionante como complejo», el de la publicidad y el marketing, dos disciplinas «que son una mezcla de arte y ciencia» y que, a su juicio, «se están desdibujando fruto de la desidia y el intrusismo ignorante».

En este 'Notas desde la trinchera', también ofrece su punto de vista en torno al trabajo en equipo, la confianza, la templanza, la convivencia y la aventura. Es, concluye, «el testigo que un corredor, en una carrera de relevos, pasa a su compañero para que la continúe con renovadas fuerzas».

Por todo eso hay que leer este libro.