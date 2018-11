Por qué leer '101 claves para formadores de empresa'

Lo primero que debemos decir del libro es que cumple lo que promete: ofrece una inteligente y experimentada variedad de claves que todo formador de empresa debería dominar para desarrollar eficazmente su labor.

En este sentido, el trabajo de Puchol y Ongallo ofrece un mix de conocimiento, experiencia, saber hacer y saber ser profesional, que pocas veces encontramos en otras publicaciones orientadas al asesoramiento o a la formación de formadores.

Y lo hacen con un estilo franco, directo, sincero y prudente, que facilita claramente la lectura. No es la primera vez que Puchol emplea un estilo conversacional en sus publicaciones, ya que es evidente su pretensión de que el lector se encuentre más inmerso en un diálogo que en una lectura propiamente dicha.

El libro arranca con una introducción que contextualiza el rol del profesional de la formación (desde el puro 'freelance' hasta el formador corporativo), destacando las cualidades necesarias, el liderazgo y la ética, aspectos sobre los que los autores redundarán a lo largo de toda la obra.

La primera parte está dedicada a la preparación del proceso formativo, destacando el contexto de la empresa y la necesidad del diagnóstico previo, pero aportando sugerencias prácticas para la formulación de propuestas, presupuestos, negociación comercial y protección legal del material.

La segunda parte, probablemente la más enriquecedora para un formador novel (y no tan novel), nos permite adentrarnos en el rico y complejo mundo de la acción formativa, desde las actividades de calentamiento a las de cierre, pasando por toda una gama de temáticas como la planificación, el lenguaje corporal, las narrativas, las técnicas atencionales, el tratamiento de las preguntas, las pausas, los mapas mentales y el trabajo individual y en grupos.

Pero esta segunda parte va aún más allá: ofrece claves específicas acerca de la preparación de casos, role-playings y juegos, que podemos incluir dentro de algunas de las técnicas formativas más actuales y eficaces.

Sin embargo, echamos de menos una mayor presencia de metodologías formativas con base tecnológica (TIC) como el e-learning, la gamificación, el lenguaje multimedia, las redes, los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), los podcast o la WebTV, por citar algunas.

La evaluación y seguimiento de la formación abarca la tercera parte del libro, en la que se incide, además de en la propia evaluación de la acción formativa o en la importancia del aprendizaje, en el mantenimiento de la relación con el grupo y con los clientes.

Pero la gran aportación de valor del libro es que los ejemplos y casos protagonizados por los autores, permiten al lector construir un modelo de comportamiento ético y técnico, propio del profesional de la formación moderna.

Probablemente Oscar Wilde tenía razón cuando afirmaba que «Nada que merezca la pena conocer puede ser enseñado», pero este libro no está lejos de ayudar a los formadores a aprender de la experiencia de otros. Al menos, este es su propósito.