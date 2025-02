Qué son las lagunas de cotización y cómo pueden afectar a mi futura pensión Son periodos incluidos dentro del periodo de cómputo para la jubilación durante los que no se han cotizado

Jorge Murcia Jueves, 13 de febrero 2025, 00:13

Acceder a la jubilación es cada año un poco más difícil, ya que aumentan los periodos de cotización exigidos para retirarse a los 65 años de edad. En este 2025 se exige haber cotizado al menos durante 38 años y tres meses. De lo contrario, habrá que esperar a cumplir 66 años y 6 meses de edad.

El momento de jubilarse puede demorarse aún más -y ver reducida la pensión- cuando existen lagunas de cotización. Son periodos en los que un trabajador no ha cotizado al sistema de la Seguridad Social.

Pueden producirse por distintos motivos, como estar en desempleo sin derecho a cobrar -y por tanto, a cotizar- el paro, haber solicitado una excedencia voluntaria en el trabajo para cuidar de un familiar, por ejemplo, o los periodos de incapacidad temporal en los que finaliza el derecho a la prestación.

Desde el año 2022, la base reguladora de una pensión contributiva de jubilación -el mecanismo utilizado para calcular la prestación- es el resultado de dividir por 350 las bases de cotización del trabajador durante los 300 meses -25 años- inmediatamente anteriores al momento del retiro.

La base de cotización de un trabajador equivale a su remuneración bruta, incluidas las pagas extraordinarias prorrateadas y las horas extra trabajadas.

A la base reguladora resultante hay que aplicar un porcentaje según la carrera de cotización el trabajador. Sólo será del 100% si se ha cotizado al menos 36 años y medio. Por ejemplo, cuando un trabajador ha cotizado durante el periodo mínimo exigible para cobrar una pensión de jubilación (15 años), sólo percibirá el 50% de la base reguladora.

Integración de lagunas

¿Qué sucede cuando dentro de los 300 meses de referencia hay periodos en los que, por la razón que fuera, no se hubiese cotizado? En el caso de los trabajadores por cuenta ajena -no se aplica a los autónomos-, la Seguridad Social integrará -rellenará- esas lagunas con la siguiente fórmula: las primeras 48 mensualidades sin cotizar se incluyen en el periodo de cómputo con la base mínima de cotización vigente en cada momento en el que no se hubiera cotizado (este 2025 se sitúa en 1.323 euros). El resto de mensualidades, si las hubiera, se integrarían con el 50% de dicha base.

Si hay meses en los que sólo se ha cotizado durante una parte, se podrán integrar lagunas en el conjunto de días no cotizados, de forma proporcional. Siempre, eso sí, que el tiempo sí cotizado ese mes no alcance la cuantía de la base mínima de cotización.

Mínimo de 15 años cotizados

Para tener derecho a una pensión de jubilación hay que haber cotizado al menos durante 15 años. Además, dos de ellos deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento en que causa derecho la pensión (el cese en el trabajo o la fecha en la que se solicita la jubilación, si han pasado más de tres meses desde que se dejó la actividad laboral).

El hecho de que no se haya cotizado durante unos determinados meses -fuera del periodo que se utiliza para calcular la base reguladora- puede retrasar el momento de la jubilación al no sumar el número de años mínimo durante el que se ha contribuido a la Seguridad Social. Porque en este caso no habrá integración de lagunas.