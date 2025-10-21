La Justicia condena a un vecino a pagar 8.000 euros de derrama para el ascensor a pesar de no poder usarlo El denunciante estaba exento de pagar los gastos de mantenimiento pero la sustitución del elevador por uno nuevo no se considera aplicable a esta cláusula

A.M. Martes, 21 de octubre 2025, 13:54

Una derrama de 7.666,18 euros por la sustitución del ascensor de la comunidad ha llevado a un hombre de León a ponerse en pie de guerra contra sus vecinos. El denunciante en cuestión llevo a juicio a la comunidad asegurando que él estaba exento de abonar esta clase de gastos porque su establecimiento no tenía acceso al ascensor por el portal y ni siquiera hacía uso del mismo.

El Juzgado de Primera Instancia nº4 de León ha desestimado la demanda y condena al propietario del local a pagar la derrama aprobada en junta por la comunidad de vecinos. En la sentencia se establece la diferencia entre instalar uno nuevo y aprobar una derrama para gastos de mantenimiento. Como no es el segundo caso, la denuncia queda desestimada.

El vecino denunciante alegó que la cláusula estatutaria que le eximía de pagar por este tipo de servicios, debía aplicarse también a esta sustitución. La obra consistía en cambiar un ascensor con más de 40 años de antigüedad que sufría constantes averías, tenía piezas obsoletas y no cumplía con los requisitos de seguridad exigidos por la normativa vigente a partir de julio de 2024.

El juez dijo que no porque este tipo de obras se basan en el artículo 10.1.a) de la Ley de Propiedad Horizontal, que es de obligado cumplimiento para todos los vecinos y propietarios de establecimientos del edificio. Según la sentencia, no se pueden aplicar cláusulas de exclusión, como la que tenía el denunciante, si la intervención responde a requisitos técnicos, normativos o de mejora sustancial.

El juez estima que el ascensor tenía graves fallos y que su reparación era imposible pues requería repuestos que ya no se fabrican. También apunta a que el elevador no cumplía con la normativa vigente de seguridad. Por ello, el magistrado desestimó la denuncia de este vecino y le condenó a abonar los 7.666,18 euros que le corresponden para la derrama del ascensor.

