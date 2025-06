La jugada legal de Nico para 'jugar' en Bizkaia aunque fiche por el Barça

Iñaki Barredo Abogado Jueves, 26 de junio 2025, 00:29 Comenta Compartir

Nico Williams no solo tiene que decidir si ficha o no por el F.C. Barcelona este verano. Su gran movimiento profesional puede venir acompañado de un pequeño -pero crucial- movimiento legal si quiere conservar un privilegio fiscal que muchos envidiarían: los derechos forales vascos en materia de herencias y sucesiones. Porque sí, lo que está en juego no es solo su futuro deportivo... también su futuro como heredero.

¿Qué tiene que ver el fútbol con el Derecho Civil?

Mucho más de lo que parece. Nico Williams, jugador del Athletic Club, tiene su residencia civil en el País Vasco, lo que le otorga una ventaja legal: poder acogerse a los derechos forales vascos, concretamente a la normativa de Bizkaia, una de las más beneficiosas de España en materia de sucesiones.

Pero si ficha por el Barça y se traslada a vivir a Cataluña, puede perder esa condición. Y con ella, el acceso a instrumentos tan valiosos como el Pacto Sucesorio, que permite planificar la herencia en vida con grandes beneficios fiscales (como bonificaciones de hasta 400.000 euros por heredero en línea directa).

El truco legal: un simple papel… a tiempo

La ley es clara. El Derecho Foral Vasco establece que una persona pierde su vecindad civil foral si reside más de 10 años fuera del territorio sin declarar lo contrario. Pero ojo: si dentro de los dos primeros años de esa nueva residencia, declara voluntariamente que desea conservar la vecindad civil vasca, se mantiene su derecho foral.

Es decir: si Nico ficha por el Barça y empieza a residir en Cataluña, tiene un plazo de 2 años para hacer una declaración expresa en el Registro Civil manifestando que quiere conservar su vecindad civil vizcaína. No es un trámite automático. Es un gesto voluntario, consciente y formal. Pero gracias a él, podrá seguir accediendo a todos los beneficios del Derecho Civil Vasco, incluso viviendo fuera.

No solo para Nico: un aviso a navegantes

Son muchos los vizcaínos que residen en comunidades limítrofes como es Cantabria o Castilla y León. Lo que le sucede a Nico Williams no es exclusivo de los futbolistas. Cualquier vasco que se mude por trabajo fuera de Euskadi, incluso dentro de España, debe saber que su Derecho Civil de origen no le acompaña eternamente... salvo que lo declare expresamente.

Por eso, abogados especializados insisten en que, ante un cambio de comunidad autónoma, lo primero que hay que hacer —más allá de empadronarse o buscar colegio para los niños— es acudir al Registro Civil y proteger jurídicamente la vecindad civil.