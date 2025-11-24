Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026 Así quedaría la pensión máxima con la estimación de la revalorización de las pensiones en torno al IPC

G. C. Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:50 Comenta Compartir

Las pensiones subirán conforme al IPC medio comprendido entre los meses de diciembre del año previo y noviembre del actual, pero ya hay una estimación de su incremento para el año 2026 pese a que no se cuenta todavía con estos datos oficiales. Por ahora, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) estima que las pensiones subirán en 2026 un 2,7%. Una previsión que responde al IPC medio de diciembre a octubre.

Fue en enero cuando las pensiones contributivas experimentaron una revalorización en torno al IPC del 2,8% para este 2025. El tope está fijado en 3.267,60 euros brutos al mes. Esa cantidad subiría unos 88 euros hasta los 3.355 euros la mes brutos en 14 pagas si se aplica la estimación de Funcas. Afectará a unos 120.000 pensionistas (hay alrededor de 9,4 millones de personas) que perciben ese máximo.

En base a esa última actualización, la pensión media procedente del Régimen General aumentó hasta los 1.663,24 euros mensuales, frente a los 1.007,80 euros al mes del Régimen de Autónomos (RETA). Llama especialmente la atención la pensión contributiva media del colectivo que más cobra, el de la Minería del Carbón, que se situaba este 2025 en 2.900 euros brutos al mes en 14 pagas.

Los trabajadores de la Minería del Carbón cobran esta abultada pensión debido a anterior trabajo en entornos de alta peligrosidad, toxicidad o penosidad. Por ello, la Seguridad Social tiene un tratamiento especial dentro del sistema. Estos trabajadores por cuenta ajena ya jubilados realizaban tareas como la extracción de carbón en minas subterráneas, explotaciones a cielo abierto, fabricación de aglomerados de carbón mineral, operación de hornos de producción de cok (salvo los del sector siderometalúrgico), transporte fluvial de carbón... Entre otras, cuestiones la Seguridad Social aplica sobre ellos ciertos beneficios en aspectos como la edad ordinaria de jubilación (puede adelantarse), los coeficientes reductores o el acceso a prestaciones por invalidez.

Las pensiones medias, según la subida

-Pensión media de jubilación: 1.550,87 euros mensuales.

-Pensión media del Regimen General: 1.713,75 euros mensuales.

-Pensión de los nuevos jubilados del Regimen General: 1.828,88 euros mensuales.

-Pensión media del sistema de los nuevos jubilados: 1.720,84 euros.

-Pensión de los trabajadores de la Minería del Carbón: 2.987,54 euros brutos en 14 pagas.

-Pensión media de los autónomos: 1.038,91 euros al mes.

-Pensión de viudedad: 961,99 euros mensuales.

Temas

Pensiones

Jubilación

Audiencias