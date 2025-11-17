El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión El hombre fue despedido con 53 años y con 61 accedió a la jubilación anticipada involuntaria, que le supuso una merma del 26% en la prestación

José Antonio Benito está dolido con la Seguridad Social, a la que responsabiliza de cobrar una pensión muy inferior a la que le habían calculado después de haber cotizado durante 45 años. Este jubilado burgalés, al que echaron del trabajo con 53 años, denuncia que un funcionario del ente público le animó a suscribir un convenio especial para llegar a la jubilación con una pensión de 2.100 euros que al final se ha quedado en 1.450 euros. Su historia, contada al portal 'Noticias Trabajo', es la siguiente.

A los 14 años comienza su carrera laboral, desarrollada en gran parte en Pascual, la gran empresa alimentaria de su Aranda de Duero natal. En 2009, cuando empezaban a notarse las primeras consecuencias de la gran crisis financiera, fue despedido. Tenía 53 años de edad y, como el despido fue improcedente, cobró el paro.

Aún le quedaban muchos años para la jubilación, pero se topó de bruces con un mercado laboral muy restringido, más aún para personas de su edad. Acudió entonces a la Seguridad Social en busca de consejos sobre qué hacer con su futuro. Allí un funcionario le recomendó suscribir un convenio especial con el organismo público para mantener la base reguladora -que era de unos 3.000 euros- con la que se debería calcular la futura pensión de jubilación. Se le ofreció pagar una cuota mensual de 600 euros, pero Benito la consideró demasiado alta y sólo aceptó abonar 400.

En esa situación estuvo cinco años, hasta que pasó a cobrar el subsidio del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dirigido por aquel entonces a los mayores de 55 años (ahora se puede cobrara a partir de los 52 años).

Un error de cálculo de 600 euros

Al cumplir los 61 años, y en vista de que era imposible encontrar un empleo, el hombre solicitó la jubilación anticipada. En la Seguridad Social le aseguraron que cobraría aproximadamente una pensión de 2.100 euros que finalmente resultó ser de 1.639,66, tras la aplicación de un coeficiente de reducción del 24% al haber adelantado la jubilación el máximo legal de 4 años. Por si fuera poco, a esta cantidad habría que restarle la retención del IRPF, así que al final se quedó en 1.450,61 euros.

José Antonio consideraba que «no era justo» percibir esa cantidad después de haber cotizado 45 años. El funcionario de la Seguridad Social, siempre según la versión del jubilado burgalés, le explicó que había cometido un error al tener en cuenta, a la hora de calcular la pensión, los últimos 15 años cotizados en lugar de los últimos 25.

De esta forma, quedaron fuera del cálculo las bases de cotización más altas de su trabajo en Pascual. Este error, lamenta el jubilado, le ha supuesto una merma de 600 euros mensuales en su pensión. A su juicio, no se puede permitir castigar a los trabajadores que, como él, han contribuido «como nadie».

