Insultar al jefe no siempre puede ser motivo de despido El Tribunal Superior de Justicia de Aragón considera improcedente el cese de un trabajador que había llamado «medio hombre» a su encargado delante de los compañeros

Jorge Murcia Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:42 Comenta Compartir

Insultar a un jefe o encargado puede salir caro, pero quizá no tanto como para justificar un despido. Así lo demuestra una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón, que considera improcedente la expulsión de un trabajador que había llamado «medio hombre» a su encargado durante una discusión por motivos de trabajo. La empresa ha sido condenada a readmitir al empleado o a indemnizarle con 14.121,83 euros.

Los hechos juzgados sucedieron el 14 de febrero de este año cuando el trabajador insultó e hizo «aspavientos y gestos de burla» a su encargado tras una discusión originada por la avería de una máquina. Además, se encaró con él «de forma intimidatoria».

Tres días después la empresa le entregaba una carta de despido por «repetir en tono burlesco la frase 'vete a limpiar'» y decirle a su superior «medio hombre». Le acusaba además de conflictos previos con el encargado y con compañeros, «incluyendo cambios en la emisora de radio sin consenso». Hechos que según la compañía eran constitutivos de falta grave y muy grave.

El trabajador presentó una demanda contra el despido, desestimada por el Juzgado de lo Social n.º 8 de Zaragoza. Disconforme con el fallo, elevó un recurso de suplicación ante el TSJ de Aragón.

Pedía la revocación de la sentencia y la nulidad del despido, puesto que «no hay otra prueba documental ni testifical que ampare esta versión de los hechos, que la propia carta de despido (...) y la versión del representante de la empresa, implicado en la discusión».

Nulidad, no; improcedencia, sí

El Alto Tribunal, en su sentencia, niega que los actos lesionaran «el derecho a la indemnidad» del trabajador, ni el de libertad de expresión «por expresar la suya sobre la mejor forma de realizar el trabajo». En consecuencia, dada la «inexistencia de indicios de vulneración de derechos fundamentales», desestima la petición de nulidad del despido.

Sí admite su improcedencia dado que, tal y como recoge el artículo 53.1.b) del Estatuto de los Trabajadores, no se acredita la causa que fundamentó el despido. Es decir, el tribunal entiende que «no se ha producido una falta de respeto que justifique una sanción tan grave» como el cese del trabajador.

En esta línea, el TSJ de Aragón apela a una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre un caso similar, en el que dice que la gravedad del despido debe interpretarse «restrictivamente», y abordarse «de forma gradualista, buscando la necesaria proporción ante la infracción y la sanción».

Además, recuerda que el convenio del metal bajo el que operan los trabajadores de la empresa «considera falta grave, no muy grave, las ofensas puntuales verbales o físicas».

Estos motivos han llevado al tribunal a revocar la sentencia y declarar improcedente el despido. La empresa tenía, a partir de la publicación del fallo, cinco días para readmitir al trabajador o indemnizarle con 14.121,83 euros.

Francisco Trujillo, profesor titular de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social de la Universidad Jaume I y Of Counsel de Laborea Abogados, considera que esta sentencia «representa un pronunciamiento importante en materia de proporcionalidad del despido disciplinario cuando concurren hechos sancionables».

En su opinión, en este caso se aplica «correctamente» un principio de interpretación de la legislación laboral «cada vez más consolidado: la tipificación de una conducta como infracción muy grave no equivale automáticamente a que el despido esté justificado».

Temas

Aragón

Audiencias

Trabajo