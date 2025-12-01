El INSS negará la jubilación a quien no cotice dos años en los últimos quince, pese haber cotizado cuarenta La Seguridad Social establece ciertas normas para poder acceder a la pensión contributiva

La Seguridad Social establece ciertos requisitos para poder acceder a la pensión contributiva de jubilación. Se trata de unas condiciones que están reguladas en la Ley General de la Seguridad Social, además de la Ley 27/2011 para establecer la regla de cálculo. Y no cumplir algunos de estos requisitos como la carencia específica, reflejado en el artículo 205.1.b del primer documento, conllevará que se deniegue la pensión pese a cumplir el principal requisito: más de 40 años cotizados.

Dicho artículo, el 205, establece que se deben cumplir tres requisitos para acceder a la pensión contributiva. El primero, cumplir la carencia genérica, lo que se traduce en tener un mínimo de 15 años cotizados a los largo de la vida laboral. La segunda condición se refiere al «hecho causante» por el que se accede a la prestación. La fecha del hecho causante debe estar comprendida dentro de los tres meses anteriores o posteriores al día de presentación de la solicitud de la pensión. Por ejemplo, el día de la baja laboral como consecuencia del cese de trabajo o la extinción del subsidio por desempleo.

El tercer requisito, desconocido por mucho, es la carencia específica. La norma señala que dos del total de años cotizados deben encontrarse dentro de los últimos quince. Si no se cumple, la Seguridad Social denegará la pensión aunque se tengan más de 40 años cotizados.

En el caso de no cumplir con la carencia específica, existen algunas opciones para dar solución al problema. Por un lado, seguir trabajando para generar cotizaciones al sistema o a través de los convenios especiales de la Seguridad Social. Este último es un mecanismo donde el trabajador se paga de su bolsillo las cotizaciones para generarlas y así tener derecho a la pensión. También, en el caso de cumplir los requisitos tras quedarse sin empleo, se puede acceder al paro, lo que genera cotizaciones.

Otra opción es optar por una pensión de jubilación no contributiva. El problema es que es de menor cuantía, ya que es una ayuda asistencial para cubrir unos ingresos mínimos. Eso sí, hay un límite de rentas para esos casos.

Actualmente, en España se toma en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años previos a la jubilación para hacer el cálculo correspondiente. En 2025, la edad de jubilación ordinaria en España es de 65 años si se tienen cotizados 38 años y 3 meses o más. Si se han cotizado menos de 38 años y 3 meses, la edad ordinaria se establece en los 66 años y 8 meses.

Aunque la edad legal de jubilación va retrasándose paulatinamente también es posible adelantarla. La jubilación anticipada puede ser voluntaria, se puede solicitar a partir de que falten dos años para llegar a la edad ordinaria de jubilación y se podrá acceder con un período mínimo de cotización de 35 años. En el supuesto de que el acceso a la jubilación anticipada sea involuntario, se podrá acceder a ella hasta con 4 años de anticipo de la edad ordinaria de jubilación y se exige un período mínimo cotizado de 33 años. En cualquier caso, se aplica un coeficiente reductor que penaliza la cantidad final que se recibirá en la pensión.

