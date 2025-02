Ingreso Mínimo Vital: solicitar la renta mínima y RGI ¿son compatibles?

iratxe bernal Jueves, 14 de mayo 2020, 01:04 | Actualizado 10:40h. Comenta Compartir

Una de las medidas más esperadas (y polémicas) para paliar las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria es la creación de una prestación que proporcione a los hogares más vulnerables un ingreso mínimo vital. De ella se van conociendo detalles (tampoco definitivos) filtrados del borrador con que trabaja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de los que cabe esperar que correrá a cargo de la Seguridad Social. De ser así, sería aplicable a todo el territorio español y, por tanto, compatible con la Renta de Garantía de Ingresos vasca (la RGI), que surgió en 1989 a raíz de otra crisis económica.

Compatible no quiere decir acumulativa. Es decir, el Estado establecerá el importe de ese ingreso mínimo vital (variable en función de las circunstancias personales y familiares) y abonará la cantidad necesaria para alcanzarlo a quienes acrediten estar por debajo. Esta nueva cifra (suma de ingresos propios y percepción de la renta mínima) es la que después tendría en cuenta el Gobierno Vasco para establecer a quiénes además les corresponde cobrar la RGI. Por tanto, ésta no se abonará íntegramente, sino que serviría para elevar los recursos de ese hogar hasta los niveles mínimos de renta y riqueza establecidos por el Ejecutivo autónomo en sus Presupuestos.

¿Cómo se compaginarán renta mínima y RGI?

Así, por ejemplo, si la renta mínima establecida por el Gobierno central para una persona que viva sola es de 462 euros, alguien que por ingresos propios sólo alcance los 300 recibiría del Estado 162 euros, siempre y cuando reúna otra serie de requisitos sobre edad, nacionalidad o patrimonio neto. Ahora bien, si esta misma persona cumple a su vez con las exigencias establecidas por el Gobierno Vasco para ser perceptor de la RGI podrá ver elevada esa cantidad hasta los 693,73 euros que esta prestación reconoce a quienes están en esta situación. De este modo, a los 300 euros que gane por sí misma sumaría 162 de la renta mínima estatal y 231,73 de la RGI vasca.

Estas cifras no son definitivas, pero la horquilla de ayudas del borrador que ahora mismo maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones va desde los 462 euros para los hogares unipersonales hasta los 1.015 euros para las unidades convivenciales de dos adultos y más de dos niños. Para ver si se alcanzan o no esas cantidades contarán como ingresos el importe de las pensiones y prestaciones (contributivas o no, públicas o privadas), aunque quedan fuera del cómputo de las becas, ayudas por vivienda y emergencia.

Requisitos para solicitar el ingreso mínimo vital y la RGI

También son susceptibles de modificaciones los requisitos necesarios para poder cobrar la renta mínima, pero no serán plenamente coincidentes con los de la RGI vasca, de modo que habrá quien opte a las dos y quien sólo pueda acogerse a una de ellas.

Por ejemplo, para poder solicitar esta ayuda del Gobierno central será necesario tener residencia legal y efectiva en España desde hace al menos un año mientras que en Euskadi los inmigrantes sin permiso de residencia sí pueden pedir la RGI.

Otro requisito diferenciador será el patrimonio máximo que podrán tener los solicitantes del ingreso mínimo vital. El borrador del Ministerio asegura que no podrán acceder a esta ayuda quienes sean propietarios de una vivienda con un valor catastral superior a 100.000 euros mientras que en los requisitos de la RGI únicamente se establece que «no se puede disponer de ningún bien inmueble a excepción de la vivienda habitual (con el garaje y el trastero), y el inmueble en el que se realizan las actividades por cuenta propia».

Insistimos en que todos estos detalles aparecen en un borrador que primero tiene que ser completamente definido en el proyecto de ley que apruebe el Consejo de Ministros (de momento sin fecha concreta) y después habrá de pasar por el Parlamento, donde también podría sufrir alguna modificación.