El importante estudio que pide al SEPE suprimir el subsidio de mayores de 52 años: «Desincentiva el empleo» El documento estima que a algunos parados no les sale a cuenta reincorporarse al mercado laboral si cobran esta prestación

Gabriel Cuesta Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:04

El Servicio Público de Empleo Estatal cuenta con un subsidio específico para mayores de 52 años. Se trata de una prestación con la que busca dar respaldo a los desempleados más vulnerables, aquellos que se quedan sin trabajo en una edad cercana a la jubilación, cuando resulta muy importante cotizar a la Seguridad Social para contar con una pensión contributiva a futuro. Por ello, el organismo lo hace al 125% sobre la base mínima durante el cobro de los 480 euros de la ayuda, que puede mantenerse en el tiempo hasta alcanzar la edad de jubilación.

Este último aspecto preocupa sobremanera a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En su último estudio sobre la economía española, pide abiertamente eliminarlo e «igualar las reglas de subsidio por desempleo para todas las edades». Considera que las ventajas de esta prestación para mayores pueden «reducir los incentivos para la búsqueda de empleo de los trabajadores mayores, especialmente entre aquellos con bajos ingresos potenciales». Y su adaptación al resto «fomentaría que los trabajadores mayores se mantengan activos en el mercado laboral». Tanto en el caso del subsidio por agotamiento del paro o el de cotizaciones insuficientes no cotizan (a diferencia del paro) y tienen unos meses máximos de cobro.

El Estudio Económico sobre España (2025) de la OCDE fue presentado en un acto en el que intervinieron el ministro titular, Carlos Cuerpo, y el secretario general de la organización, Mathias Cormann. El documento reconoce la «mejora» de las cuentas públicas al disminuir la deuda desde 2021, aunque advierte de que sigue siendo elevada y pone de relieve su preocupación sobre el impacto «social, económico y fiscal» del envejecimiento poblacional.

Desincentivo

«El 70% de todos los beneficiarios de la asistencia por desempleo tienen 50 años o más —mientras que en 2017 representaban el 52%—, y muchos de ellos acaban, en la práctica, transitando hacia la jubilación en lugar de intentar reincorporarse al mercado laboral», criticó Cormann sobre el subsidio de mayores de 52 años, en vistas a este contexto de creciente presión demográfica.

«Esto contrasta con las normas aplicables a los trabajadores más jóvenes, para quienes el programa tiene una duración limitada (de 3 a 30 meses), se somete a una comprobación de recursos a nivel del hogar y no incluye cotizaciones a la Seguridad Social», apunta el organismo en su estudio. Por ello, recomienda al Gobierno de España a «reformar esta ayuda por desempleo no contributiva para que los trabajadores de todas las edades reciban el mismo apoyo». Al menos, desliza, limitando la duración de la prestación hasta un máximo de dos años.

Los cálculos de la organización señalan que, según sus estimaciones, un desempleado mayor de 52 años puede incluso perder dinero por volver a trabajar por el salario mínimo. Deja de ganar los 480 euros de la ayuda y también las cotizaciones que el Estado ingresa en su lugar el 125% de la base mínima. Lo que renuncia supera el valor de su nueva ganancia, algo que actúa como desincentivo directo para reincorporarse al mercado laboral.

Condiciones

La nueva reforma que entró en vigor a finales de 2024 ha elevado la cuantía de los subsidios por agotamiento del paro y de cotizaciones insuficientes. Aumentan al 95% del IPREM durante los primeros seis meses (570 euros al mes en 2024); al 90% en los seis meses siguientes (540 euros al mes) y se mantienen en el actual 80% (480 euros) durante el resto del periodo que dure la prestación. Dependiendo de algunos requisitos, como si existen cargas familiares, su duración máxima es de 30 meses.

En cambio, el subsidio para mayores de 52 años. Se mantiene en los 480 euros (80% del IPREM), ya que el SEPE continuará cotizando ante la Seguridad Social por sus perceptores el 125% de la base mínima de cotización con respecto al Salario Mínimo Interprofesional. Y puede cobrarse hasta alcanzar la edad de jubilación.