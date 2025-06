El importante aviso del SEPE: el problema para cobrar del paro si hay vacaciones no disfrutadas El organismo exige a los solicitantes estar dados de alta como demandantes de empleo

Gabriel Cuesta Viernes, 13 de junio 2025, 19:41

Las personas desempleadas con derecho a una prestación del SEPE deben cumplir un trámite indispensable en los próximos 15 días a quedarse sin trabajo. Darse de alta como demandante de empleo es fundamental para poder percibir la prestación contributiva, el paro, o el subsidio. El problema es que, en muchas ocasiones, los solicitantes acuden a la oficina y no pueden resolver el trámite por un importante detalle que no tienen en cuenta y que ahora el SEPE ha recordado en sus redes sociales.

Para poder darse de alta como demandante de empleo la persona solicitante debe encontrarse en situación legal de desempleo. Algo que no es posible, recuerda el organismo, durante el periodo de vacaciones no disfrutadas o estando de baja médica. «La situación legal de desempleo se produce tras el período de vacaciones que no se haya disfrutado y que la empresa ha pagado en la liquidación o finiquito, periodo durante el que sigue siendo obligatoria la cotización a la Seguridad Social».

Por ello, avisa el SEPE, si quedan días vacaciones por disfrutar no puede solicitarse el paro o el subsidio, ya que estar en situación legal de desempleo es un «requisito indispensable» para acceder al paro. «Una vez haya transcurrido el periodo de vacaciones se tendrá un plazo de 15 días hábiles para solicitar la prestación», matiza el organismo. Eso sí, antes el solicitante debe darse de alta como demandante.

Otras obligaciones

Los perceptores del paro o un subsidio deben mantenerse dados de alto como demandantes de empleo durante todo el periodo en el que cobran la ayuda si no quieren ver peligrar su cobro. ¿El motivo? El SEPE podría retirarlo si considera que se apartan voluntariamente del mundo laboral y que tan solo pretenden percibir el ingreso económico. El organismo lo que busca es amparar económicamente las situaciones de desprotección de quienes buscan trabajo y no lo encuentran. Por ello, también exige acudir a cursillos de formación y no rechazar un empleo sin una causa justificada.

