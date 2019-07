Iñaki Velasco-Responsable jurídico de EKA-ACUV «Un hombre vino reclamando que el pH de la piscina no era correcto» El abogado Iñaki Velasco, de EKA-ACUV. / Jordi Alemany El abogado de la asociación vasca de consumidores alerta de un aumento del fraude en la contratación de alojamientos por internet JORGE MURCIA Sábado, 27 julio 2019, 21:33

Pese a que las quejas contra las entidades financieras siguen en lo alto de podio de las reclamaciones que llegan a las organizaciones de consumidores, en verano aumentan aquellas relacionadas con el ocio y las vacaciones: vuelos cancelados, viajes que no se ajustan a lo contratado.... Y según advierte Iñaki Velasco, responsable jurídico de EKA-ACUV, se están disparando las disputas que tienen que ver con la contratación de alojamientos a través de internet. También, de vez en cuando, a las oficinas de la organización de consumidores llegan reclamaciones de lo más bizarras. Como la de aquel hombre que se quejaba porque el pH de las piscinas a las que acudía no estaban en en nivel correcto.

-¿En verano se reclama más?

-Es una de las épocas en las que se produce un repunte de reclamaciones. También es cierto que casi siempre tienen que ver con ámbitos muy concretos: tema de viajes, transporte, etc. Lógicamente la gente sale de vacaciones, viaja más y es más probable que se produzcan problemas. Nos fastidia más que no se cumplan nuestras expectativas en vacaciones. El enfado y la frustración es mayor y por tanto la gente es mucho más proclive a defender sus derechos y a reclamar. Cosa que está bien, por otra parte.

-¿Cuáles son las que más están recibiendo estos días?

-Se repite todos los años. La palma se la llevan lógicamente las reclamaciones relacionadas con el ocio. Empezando por el transporte aéreo: retrasos en los vuelos, cancelaciones de viajes, pérdidas de maletas...

-En ese sentido, ¿se han dejado sentir las jornadas de huelga en el aeropuerto de Loiu?

-Siempre que hay alguna huelga o problema se incrementan las incidencias y las reclamaciones. Hay que tener en cuenta que un problema de este tipo origina inmediatamente muchas reclamaciones, porque hay viajeros que se quedan en tierra. Lo que pasa es que hay que ver hasta dónde llegan los derechos de los viajeros y qué pueden reclamar. Porque no es lo mismo una cancelación o retraso por motivo de avería o una huelga de los pilotos, a que sea por una causa ajena.

-¿Qué otro tipo de reclamaciones están relacionadas con la época estival y vacacional?

-Todo lo que tiene que ver con los viajes combinados, cuando contratamos un 'pack' de hotel más transporte, o excursiones, etc. Deficiencias en el cumplimiento de ese contrato. Que si el viaje no es el que esperábamos, problemas con el hotel o con el desplazamiento... Hay que tener en cuenta que siempre que contratamos un viaje combinado, ahí tiene que responder indistintamente tanto la agencia como el mayorista. Con lo cual nosotros nos podemos dirigir a cualquiera de los dos. Y luego todo lo que tiene que ver con el alquiler de viviendas o contratación de hoteles. Porque a veces no cumplen las expectativas, ya sea porque esté sucio, no está en la primera línea de playa como nos habían dicho, etc. Y en los últimos años estamos viendo un repunte alto de reclamaciones por contrataciones a través de internet. Cada vez se contrata más en la Red, y esto da lugar a nuevos problemas. Por ejemplo, el hecho de que alquilemos un apartamento que luego no existe, o se ha alquilado a varias personas. O páginas web falsas que publicitan apartamentos que no existen. La gente ha de contratar a través de páginas de confianza, y cerciorarse bien de que realmente lo que está contratando existe y está disponible.

-¿Creen que el de los pisos turísticos es un sector del alojamiento vacacional más proclive a las reclamaciones?

-No es el sector más problemático, pero como es relativamente novedoso, estamos viendo un incremento de las reclamaciones. Como todo en internet da lugar a la picaresca, a la aparición de páginas falsas, de gente que se aprovecha de esto para sacar el dinero a la gente.

-¿La gente tiene cada vez más conciencia de reclamar sus derechos?

-Sí y no. Es cierto que la gente cada vez reclama más, pero aún así se hace poco. Una parte de la población todavía no es consciente de los derechos que le amparan. Muchas veces caen en el conformismo. Si la gente paga por algo es para que ese servicio sea en las condiciones con las que lo ha contratado.

-¿Suelen detectar reclamaciones fraudulentas, gente que quiere sacar tajada económica de falsos problemas?

-Normalmente la gente que viene a reclamar es porque ha tenido un problema y está muy quemada. Es muy raro ver a alguien que quiera aprovecharse de una situación que se ha producido.

-¿Es decir, que 'clásicos' de las reclamaciones fraudulentas como las falsas intoxicaciones alimentarias, aquí no se dan?

-Es un tema más de los ingleses, en parte amparado por la propia legislación de su país. Algunos utilizan sus estancias para que les salga gratis el viaje a cuenta del tema de las intoxicaciones. Pero a nivel nacional, con la gente de aquí, no ocurre. También el sistema judicial es diferente.

-¿Y en lo que se refiere a las rebajas veraniegas?¿Cómo ha ido este año?

-Las rebajas están muy descafeinadas. Antes eran periodos muy concretos y ahora se dan casi durante todo el año. Aún así es un sector en el que no suele haber demasiadas reclamaciones. Las hay con respecto a alguna devolución, pero eso se puede producir todo el año. Pero son anecdóticas. No hay un repunte de reclamaciones relacionadas con las rebajas en esta época del verano.

-¿Y el asunto de las tarjetas 'revolving'?

-Tenemos muchas reclamaciones. No por la época de verano, aunque es cuando más se utilizan. Es un problema que se da durante todo el año. Dentro de las reclamaciones bancarias, el asunto de estas tarjetas de crédito y los intereses abusivos ha aumentado. Gente que considera que le han estado engañando y no le han facilitado la información correcta. Lo que suele haber es un interés abusivo, muy por encima del mercado. Y por otro lado una falta de transparencia en cuanto a la información del funcionamiento del producto. Y por ahora los juzgados nos están dando la razón.

-Imagino que en el 'podium' de reclamaciones seguirán estando los sectores habituales.

-Ahora mismo las entidades financieras se llevan la palma con mucha diferencia, tanto por las cláusulas suelo, los gastos hipotecarios, las tarjetas 'revolving', acciones del Popular, hipotecas multidivisa... Luego están las de telefonía. Y ahora, en épocas vacacionales aumentan mucho las relacionadas con transporte aéreo y viajes combinados.

-¿En qué acaban la mayoría?

-Normalmente de forma positiva. Nos suelen dar la razón. Hay algunos asuntos que no se sacan adelante, por falta de pruebas, o lo que sea. Pero habitualmente la gente queda satisfecha. Y la animamos a reclamar si ha tenido un problema. Tiene unos derechos y los puede hacer valer. Y que no piense en 'uf, es que meterme con un banco, o una gran compañía..'. Es bien sencillo. Hacerlo a través de una asociación es bien sencillo.

-¿Qué hacer cuando creemos que debemos reclamar?

-Siempre guardar toda la documentación que tengamos: billetes, facturas, contratos... Pero sobre todo una hoja de reclamaciones, porque es un documento público que deja constancia de lo que ha pasado. Esa hoja da lugar a un procedimiento administrativo. Y si se constata que ha habido una infracción administrativa sancionarán a la empresa. Pero nos sirve como prueba por si nosotros tenemos que reclamar. Por tanto, tendría una doble funcionalidad: por una parte, pondríamos en conocimiento de la autoridad de consumo competente que han ocurrido unos hechos para que los investigue. Y por otro lado, es un documento probatorio para que si nosotros vamos a reclamar tengamos algo en qué basarnos. Cualquier empresa o establecimiento que presta servicios tiene que tener a disposición del cliente hojas de reclamaciones.

-¿Recuerda alguna reclamación surrealista que les haya llegado recientemente?

-Hace un par de años una persona vino quejándose de que el Ph del agua de la piscina no era el correcto, y entendía que era malo para su pie. Y lo más curioso es que esa persona iba con un aparato para medirlo. Intentamos hacer una mediación y posteriormente le hicimos ver que no se podía seguir adelante porque no veíamos que la reclamación tuviera visos de prosperar. Otra muy curiosa fue la de un señor que estaba muy preocupado porque cuando bajaba a la calle a afilar cuchillos, el afilador se metía en una furgoneta. Entonces ese señor temía que el afilador cogiera sus huellas dactilares, pudiera cometer un crimen y, por tanto, acusarlo a él.