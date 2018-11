A dónde van las herencias sin reclamar La Administración se queda con los legados sin dueño e incluso incentiva a quien informa de un caso IRATXE BERNAL Martes, 27 noviembre 2018, 00:02

Ya lo dejó bien claro el rey Enrique III en el año 1400. «Toda cosa que fuere hallada de cualquier manera (...), que sea para mi cámara». Esto es, lo que no tenía dueño pasaba a ser del monarca. Hoy, seis siglos después, la «cámara» real son las arcas públicas, pero el razonamiento es el mismo. Lo que no es de nadie pasa a ser de la Administración. Así, cuando alguien muere sin testamento ni herederos o cuando estos renuncian a su legado, el patrimonio del difunto pasa al Estado o a la Administración de la comunidad autónoma donde residía si, como ocurre en el País Vasco, en ésta hay una normativa foral.

Del mismo modo en que la ley determina a través del Código Civil quiénes se quedan –y en qué orden de preferencia– con un patrimonio cuando no hay testamento pero sí herededos, también establece qué ocurre cuando no hay familiares hasta un cuarto grado de consanguinidad. Esto es, cuando no aparecen para reclamar la herencia ni primos, tíos segundos –hermanos de los abuelos– ni sobrinos segundos, es decir, nietos de los hermanos del fallecido. En esos supuestos son las administraciones públicas las que lo toman todo, una vía de ingresos por la que el Estado ha logrado en la última década más de 82 millones de euros.

Tanto si no hay nadie para reclamar como cuando sí lo hay pero no está interesado en hacerlo, las administraciones toman posesión de los bienes del fallecido erigiéndose como herederas a beneficio de inventario. Así evitan aceptar deudas. Con esta fórmula jurídica –también accesible a los particulares– se aseguran de no tener que responder por las posibles cargas que lleve el legado más allá del valor de los bienes legados, un temor que suele ser precisamente el motivo que echa para atrás a los herederos legítimos de las casi 43.000 herencias rechazadas en España el año pasado, el 10,5% de las tramitadas.

El destino de estos fondos también está determinado por la ley. El Código Civil establece que en las comunidades autónomas donde no hay ninguna norma al respecto el Estado tiene que dividir la herencia en tres partes iguales. De éstas, una pasará al Tesoro Público, mientras que las otras dos serán destinadas a «fines de interés social» y se suman a la cuantía recaudada para este fin vía IRPF. Cabe la posibilidad de que por las características del bien –objetos de arte o inmuebles con valor histórico, por ejemplo– se destinen a otros fines, que deberán ser aprobados por el Consejo de Ministros.

Antes de 2015 ya se establecía el reparto en tres partes iguales pero el destino final variaba. Como ahora, el Tesoro se quedaba con un tercio de la herencia, pero los otros dos se repartían entre el municipio y la provincia donde residía el fallecido, que tenían la obligación de donarlas a fines benéficos.

En Euskadi, el Código Civil foral mantiene esa división en tres del patrimonio del muerto siempre que éste llevara al menos diez años residiendo en la comunidad, que adjudica una parte a la administración central vasca pero también hace beneficiarias a la diputación foral y a la localidad correspondientes.

También desde 2015, por la Ley de Jurisdicción Voluntaria, el Estado o la comunidad autónoma que asuma la propiedad de los bienes no necesita ningún acta judicial para declararse heredera. Basta con que la propia Administración realice una declaración al respecto para poder inscribir como propios los bienes en el registro de la propiedad.

¿Y cuándo da el paso? Las administraciones públicas asumen que una persona no tiene herededos cuando han transcurrido veinte años desde su fallecimiento sin que nadie haya realizado ningún tipo de gestión con sus bienes.

Por cierto, este plazo de las dos décadas se aplica a las cuentas corrientes, depósitos, acciones u otros activos financieros sin necesidad de que su dueño haya pasado a mejor vida. Cuando detectan una cuenta 'abandonada', las entidades bancarias tienen la obligación de intentar ponerse en contacto con su titular, lo que en la práctica se reduce a enviarle una carta. De hecho, sólo se les pide que envíen el escrito cuando remitirlo no les cueste más que el saldo que hay en la cuenta. Si el saldo cubre el envío de la notificación pero no se obtiene respuesta, los bancos han de advertir a la Administración de que la cuenta está abandonada.

Pasados esos veinte años sin que nadie reclame un legado, la Administración heredera podrá iniciar los trámites para legalizar el traspaso, ya sea por iniciativa propia o por denuncia de algún particular o incluso la comunidad de vecinos. Quien ponga a Hacienda tras la pista de una herencia sin dueño tiene derecho a llevarse el 10% de ésta una vez descontados los gastos notariales y registrales, salvo excepciones. Los funcionarios públicos, los dueños de la vivienda donde residía el fallecido o los arrendatarios, administradores o apoderados que éste pudiera tener, están obligados a comunicar su muerte sin esperar nada a cambio.