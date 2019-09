Raúl Palacios-Presidente de Ganvam «Si no hacemos nada, el concesionario será dentro de poco un mero punto de entrega de coches» Raúl Palacios, presidente de Ganvam. / E. C. Raúl Palacios-Presidente de Ganvam El presidente de la asociación de vendedores y talleres pide un plan de achatarramiento como el vasco, pero que incluya también a coches seminuevos de hasta cinco años JORGE MURCIA Jueves, 26 septiembre 2019, 21:56

Raúl Palacios lleva apenas medio año al frente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam). Desde que llegó al cargo sus esfuerzos se concentran en atender las inquietudes, que no son pocas, de una heterogénea organización que agrupa a más de 7.000 asociados -casi 600 en Euskadi- entre concesionarios oficiales, compraventas independientes, talleres de reparación y otros negocios relacionados con la automoción. Este jueves se reunió en Bilbao con un grupo de asociados vascos para abordar algunos de los retos a los que se enfrenta el sector: renovación del parque automovilístico, electrificación de los modelos, la irrupción de la venta 'online'...

-¿En qué momento vive su asociación? Al ser tan heterogénea, supongo que habrá realidades y desafíos comunes, pero también distintos.

-Nosotros el único sitio donde no entramos es en la fabricación. Y es cierto que dependiendo de la tipología del asociado, hay preocupaciones que pueden ser individuales. No van a ser las mismas para los vendedores de motos que para los de automóviles. Pero de alguna manera sí recogemos las inquietudes de todo el sector. Intentamos reunirlas y ser fuertes donde creemos que tenemos que influir. Hay una serie de cosas comunes para todo el sector, que es la descarbonización, el cambio de modelo de distribución, la irrupción de la venta 'online', la relación con los fabricantes... Queremos eliminar las incertidumbres de un sector donde el horizonte ahora mismo no se ve nada claro. Tenemos muchísimas amenazas y sobre todo no sabemos en qué marco se va a poder trabajar. Porque, entre otras cosas, no sabemos ni siquiera qué va a pasar con el futuro de la fabricación con la irrupción del vehículo eléctrico. Pero bueno, nuestra misión es definir las líneas por las que tiene que discurrir todo el sector.

-Hablan de que la conectividad y la propia venta a través de internet transforman el concepto tradicional de la distribución de automóviles. ¿En qué sentido?

-Partimos de modelos de distribución basados en conceptos físicos: buscábamos siempre poner los negocios donde fuera fácilmente accesible para el cliente, donde hubiera visibilidad, etc. Y esto se ha acabado. Con la tendencia actual, el cliente no se mueve de casa para nada. Con un click puede obtener un viaje, reservar mesa en restaurante, comprar ropa, etc. Son las líneas que van a marcar el futuro de la venta del automóvil y tenemos que ver cómo hacemos esa transición. Estamos partiendo de unas barreras, que son las inversiones inmobiliarias que ha realizado el sector para poder ubicar nuestros negocios y tener esa estructura que facilite que el cliente pueda consumir. Pero ese paradigma ha cambiado. Tenemos que estar donde esté el cliente. Y hoy en día ya no está paseando por la calle visitando comercios. Está en la red, tanto comprando como generando opinión, como buscando referencias...

-La venta 'online', ¿a quién beneficia? ¿Cómo ha cambiado internet el proceso de venta?

-Antiguamente el proceso, desde que tú empezabas a pensar en comprar un coche hasta que lo hacías, era físico: comprabas revistas, preguntabas, y empezabas a asesorarte en los puntos de venta. Cada vendedor te explicaba las diferencias entre los vehículos. Al final elegías uno, hacías una prueba dinámica y acababas realizando el contrato y el pago en el concesionario. Ahora mismo, con los medios que tenemos, el proceso digital llega prácticamente hasta la prueba del vehículo y la firma del contrato. En el momento que se habiliten pasarelas de pago para que puedas hacer una financiación de tu vehículo (no hay que olvidar que más de un 80% se financian), la labor del concesionario, si no hacemos nada, se limitará a ser un centro de entrega de vehículos gestionado 'online'. Aunque sí que es verdad que tendremos 'showrooms' con unidades para hacer pruebas de conducción.

-Faconauto, la patronal de concesionarios, se queja de que los fabricantes no les dejan participar de la tarta de la venta 'online'. ¿A qué se refieren concretamente?

-La cuestión es que los fabricantes quieren quedarse con un porcentaje de esa venta para ellos. Ahora mismo la venta por internet la estamos empezando las redes comerciales. Sí es cierto que el fabricante está intentando monitorizar esa venta y también, aunque también depende de cada marca, realizarla ellos. Vemos complicado que si el fabricante quiera hacer esa venta directamente, nosotros podamos hacer nada. Somos una redes de distribución. Pero si al final el fabricante decide que parte de esos vehículos que hasta ahora son vendidos por las redes comerciales los va a vender él directamente, habría que cambiar la relación entre las marcas y el distribuidor. Las inversiones que las redes comerciales tienen que realizar para distribuir los vehículos de las marcas se tendrían que acoplar a esta realidad.

-¿Y ven a los fabricantes por la labor de renegociar esa relación?

-Hace falta un marco nuevo que dé seguridad jurídica a esas inversiones. Unas nuevas reglas de juego. Ahora mismo tal y como está contemplada la Ley de Distribución, no es capaz de regular esta nueva realidad. Ten en cuenta que ahora mismo el fabricante en base al objetivo de unidades vendidas que imponen, te pueden cancelar el compromiso de unos años. Porque ese objetivo es impuesto de manera unilateral.

-En la jornada que han celebrado este jueves en Bilbao debatieron sobre la posventa. ¿Cuánto supone en el negocio de Ganvam?

-El de la posventa es uno de los grandes retos del futuro. En primer lugar porque el nuevo tipo de vehículo que va a entrar llevará menos partes eléctricas, sobre todo el eléctrico. Y según vaya pasando el tiempo acabará siendo autónomo. Todo ello harán que los vehículos pasen mucho menos por el taller. En primer lugar porque tendrán muchas menos averías por mantenimiento, y en segundo porque habrá muchos menos siniestros. El 'quid' de la cuestión es que en el futuro el vehículo, que va a ser conectado, tendrá pocas entradas en el taller, y encima monitorizadas por los datos que está generando. Será el vehículo el que avise tanto al taller como al conductor de que tiene que visitarlo. Aquí la cuestión es de quién es la propiedad de estos datos. Porque si el fabricante se apodera de ellos y no permite acceder a ningún agente externo, toda la posventa va a estar totalmente condicionada y redirigida al concesionario oficial., y al taller se le limita la capacidad para desarrollar servicios.

-¿Y cómo incidirá en la actividad de sus asociados la progresiva electrificación del parque?¿Supone más una amenaza que una oportunidad?

-Nuestra misión es intentar imaginar cómo será ese escenario. Cualquier cambio disruptivo origina tanto amenazas como oportunidades. Está claro que los negocios que estén anclados con un sistema clásico de distribución y reparación lo van a tener complicado. Sobrevivirá el que se sepa adaptar a las nuevas tecnologías, a los nuevos productos que salgan al mercado y a las nuevas formas de comportarse del cliente. Para nosotros es básico la propiedad de los datos, el modelo de distribución. Van a surgir infinidad de servicios asociados a este vehículo conectado, electrificado, autónomo, de los que se van a nutrir nuestros negocios. Surgirán muchos servicios asociados al trayecto que estés haciendo con tu vehículo. Pero al final tenemos que vender lo que se fabrique.

-¿Cree que alguna vez volverán los planes de achatarramiento como los del PIVE, o que las ayudas sólo se circunscribirán a los vehículos ecológicos?

-Creo que deberían volver. Vosotros, en el País Vasco, con vuestro ejemplo, habéis dado un vuelco a las cifras de venta. Dentro de que el automóvil está mal, el vasco cae la mitad de lo que lo hace el mercado español. Gracias a un plan PIVE que tenía un presupuesto limitado, y que apenas duró dos meses, habéis conseguido frenar la caída de ventas. Por otro lado, tenemos que cumplir una serie de compromisos medioambientales a nivel estatal que lo que requieren es que se renueve el parque. Sería idílico que se vendieran todos los coches eléctricos, pero es que ahora miso no es real. Y España tiene el segundo parque automovilístico más antiguo de Europa. Es lo mismo que decir que es el segundo país que más contamina del continente. La obligación del Estado es renovar ese parque, que con 12 años, ahora mismo contamina un 99% más en emisiones de partículas y un 35% más de CO2 que los vehículos actuales. Por no hablar de los costes en seguridad vial.

-De todas formas, poco ayuda la parálisis política.

-No ayuda en parte porque desde la misma administración se ha generado cierta incertidumbre con mensajes en contra del diésel. Y la falta de una regulación a nivel estatal que permita saber qué tipo de vehículos pueden circular por cada ciudad, añade más incertidumbre que tenemos que despejar como sea. Tiene que haber un compromiso del Gobierno con el sector. Desde Ganvam abogamos que se cree una secretaría de Estado de Automoción. Hay que tener en cuenta que entra fabricación y distribución llegamos casi al 20% del PIB. En necesario un órgano administrativo que regule, y que sea capaz de intermediar en la relación entre fabricantes y red comercial. Y sobre todo que diseñe un plan concreto de cómo va a ser el sector de aquí a 2050, que es cuando en teoría ya no debería haber vehículos de combustión interna rodando por las carreteras. Que no se legisle a golpe de declaración, que es lo que se está haciendo ahora.

-Qué perspectivas tiene el mercado de primera mano a corto-medio plazo?

-A nivel nacional esperamos una caída del 5%. Aquí en el País Vasco la estimación es de un retroceso del 2,6%. No es un buen dato. Parte tiene que ver con la ralentización económica, pero sobre todo con la incertidumbre general. Pedimos primero un gobierno estable, y segundo un plan de achatarramiento para renovar el parque. Y tiene que haber una transición ordenada hacia ese escenario de descarbonización en 2040 o 2050. Porque hablamos del eléctrico, pero sólo un 16% de las familias pueden permitirse comprar uno. Si ahora mismo tenemos unos coches nuevos y seminuevos que están cumpliendo una normativa anticontaminación exigente a más no poder, habrá que incentivar la renovación con ese tipo de vehículos.

-¿Y el de segunda mano, cómo marcha?

-Abogamos que en ese plan de rejuvenecimiento del parque entren también los vehículos seminuevos. Hay datos que dicen que los vehículos de hasta cinco años de antigüedad contaminan mucho menos. Más del 60% de las operaciones en el mercado de segunda mano son de coches de 9 o 10 años. Y entendemos que es un flujo de unidades residual que debería apartarse. En lo que va de año el mercado de usados en el País Vasco crece en torno al 1%, en la línea con el mercado nacional. Pero sí es cierto que los vehículos de entre tres y cinco años son los que mejor comportamiento están teniendo. Crecen un 16% en Euskadi. Sobre todo porque el renting está funcionando muy bien y tiene una alta tasa de renovación. Creemos que un plan de achatarramiento tendría que dar cabida a este segmento de coches de entre tres y cinco años.

-Las formas de usar el coche, la movilidad compartida, ¿cómo ven ese fenómeno, que de momento está empezando en las grandes ciudades?

-Estamos creando algo de la nada. Y me explico. Los últimos estudios que se han hecho sobre el uso de patinetes en las grandes ciudades dicen que sólo el 30% de los usuarios de estos vehículos eran antiguos conductores de coches. Por tanto, no están sustituyendo al automóvil. Tenemos que ver cómo se están desarrollando todas estas plataformas y servicios, y cómo se va comportando la gente. En Ganvam creemos que el vehículo no sólo es movilidad. Adquieres señales de estatus y una libertad de uso. Por eso creo que las ventas no se van a ver afectadas tanto por este tipo de movilidad. Lo que cambiará es la forma de adquirir el vehículo.