La guerra al plástico apenas inquieta a la industria vasca Los envases de un solo uso tienen escaso protagonismo en las empresas del sector, que en Euskadi emplean a 6.100 personas y facturan 1.200 millones JORGE MURCIA Domingo, 11 noviembre 2018, 23:36

La guerra al plástico, responsable del 70% de la basura que se recoge en los mares, apenas inquieta a la industria vasca del sector. No por una falta de conciencia medioambiental, sino porque los objetos de un solo uso -que la Comisión Europea pide prohibir a partir de 2021- tienen escaso protagonismo en la producción de las empresas radicadas en Euskadi. Los platos, cubiertos, bastoncillos de algodón o pajitas para beber tienen, al menos en Europa, sus días contados. Pero en el País Vasco no se producen. Sí existe fabricación de envases de un solo uso para alimentos, pero supone un pequeño porcentaje de la industria vasca de plástico, muy diversificada y centrada en productos de más valor añadido.

«Casi todo lo que tiene que ver con la directiva europea, como los bastoncillos, platos y vasos de plástico, viene de Asia, fundamentalmente China. Así que la incidencia que pueda tener en Euskadi es escasa», sostiene Luis Blanco Urgoiti, secretario general de Aveq-Kimika, la asociación que representa los intereses de 131 empresas vascas del plástico. Un subsector que en Euskadi emplea a algo más de 6.100 personas, y que en 2016 facturó 1.200 millones de euros. La postura de Aveq-Kimika respecto a la polémica sobre el plástico es la de que «no se puede demonizar un material que por sí mismo no es bueno ni malo. El plástico es excelentemente reciclable, pero tiene que aplicarse con mesura y sostenibilidad. Y hacer planteamientos de ciclo de vida completo para estos productos», dice Blanco Urgoiti.

Los plásticos tienen mil y un aplicaciones y están presentes en casi todos los objetos con los que nos encontramos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en muchos componentes de los coches. Por eso alrededor de la automoción orbita un gran número de empresas que trabajan con el plástico. Es el caso de Maier, la más importante compañía del sector radicada en Euskadi. Con sede central en Gernika, pero presencia en 11 países del todo el mundo, Maier se define como «líder europeo» en la decoración de piezas de plástico y fabricación de subconjuntos técnicos para la industria del automóvil. O Megatech, multinacional con planta en Amurrio y que fabrica muchos componentes que se pueden encontrar en un coche, como recubrimientos de asientos, portones, soportes para bandejas, vierteaguas, etc.

En Zamudio se ubica una de las plantas del grupo Batz dedicada -entre otras cosas- a la fabricación en plástico de piezas de soporte de vehículo que normalmente se realizan a partir de acero. Las de Batz son de un material compuesto de poliester con fibra de vidrio, con lo cual mejoran mucho la resistencia a la corrosión y además reducen el peso de los coches.

La adaptabilidad a ciertas condiciones climatológicas o su amplio ciclo de vida hacen del plástico y sus derivados uno de los materiales más empleados para las tuberías y otro tipo de conducciones. A la fabricación de tubos de PVC utilizadas para las conducciones eléctricas se dedica, por ejemplo, Odi Bakar, empresa con sede en Iurreta. O Masa, compañía ubicada en la localidad alavesa de Okondo especializada en tubos de polietileno para la conducción de agua, combustibles gaseosos o telecomunicaciones.

El plástico tiene, además, difícil sustitución a la hora de fabricar ciertos productos. Por ejemplo, las bolsas de plasma o catéteres utilizadas en los hospitales y que se elaboran en la empresa Kem One, con planta productiva en Hernani.

La fabricación vasca de productos que se pueden denominar como de 'usar y tirar' y que, por lo tanto, se podría ver más afectada por la guerra al plástico, no es demasiado significativa. Aunque sí hay alguna que otra empresa dedicada a los envases. Como ITC, compañía con plantas en Sopelana e Ibi (Alicante) que fabrica productos para la industria alimentaria y cosmética (dulces, lácteos, helados, margarinas, detergentes, etc.)

Las que se quedaron por el camino

El del plástico no ha sido un sector ajeno a la reciente crisis económica. En Euskadi muchas no fueron capaces de soportar la caída de la demanda de sus productos, o la feroz competencia llegada desde otras latitudes. Un ejemplo claro es el de Dow Chemichals, fabricante de plásticos interiores para neveras y aislamientos de las cámaras de aire de las paredes. La crisis inmobiliaria -Fagor Electrodomésticos era su segundo mejor cliente- se llevó por delante a la empresa ubicada en Leioa. Envasa, en la localidad vizcaína de Mallabia, fabricaba bolsas de plásticos -eran proveedores de Lidl y de Dia, entre otras firmas- pero no pudo aguantar la competencia asiática.