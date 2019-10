Música económica 'Age Of Greed': las vidas son nuestro negocio Jaz Coleman, vocalista de Killing Joke. La banda británica Killing Joke repasa en esta canción asfixiante de 1990 algunas taras de nuestra sociedad: «Educa a nuestros hijos, edúcalos bien. / Haz más confortable el nido y que se joda el resto» CARLOS BENITO Sábado, 5 octubre 2019, 22:18

«¿Cuándo fue la última vez que te comiste un filete tierno y jugoso?», pregunta el 'sample' de un anuncio radiofónico al comienzo de este tema de Killing Joke. Y, una vez abierto el apetito, el locutor pasa a presentar una promoción comercial capaz de saciar a cualquiera, una cantidad enorme de carne (chuletas de cerdo, beicon, filetes, jamón...) que seguramente nadie en sus cabales se habría planteado comprar, pero que se vende en 'pack', como corresponde al vicio contemporáneo de satisfacer necesidades que no teníamos. La introducción sirve para plantear unas cuantas de las numerosas obsesiones del grupo británico: en este caso, se trataría del consumismo como herramienta para alentar el conformismo y, cómo no, también de la avaricia como motor de nuestro tiempo. 'Age Of Greed' (es decir, la era de la codicia) estaba incluida en su álbum de 1990, 'Extremities, Dirt And Various Repressed Emotions', y sonaba justo después de otro tema que también habría encajado perfectamente en esta sección, 'Money Is Not Our God' (el dinero no es nuestro dios).

Killing Joke nunca han sido el grupo más optimista y esperanzador del mundo. «Entre este concierto y el siguiente, alguno de vosotros habrá muerto», le suelta a veces al público su vocalista, teclista e ideólogo, Jaz Coleman, que lleva cuarenta años ejerciendo de inquietante profeta del apocalipsis. Las entrevistas con Coleman suelen ser una aventura imprevisible, en la que puede acabar disertando sobre ingeniería genética, tratados internacionales de comercio, cambio climático o deslocalización industrial, y las canciones de la banda reflejan su visión del mundo como una maquinaria diseñada al servicio de unos pocos y condenada a un final más o menos inminente. El universo de Killing Joke es una distopía inhumana y atroz, terrorífica en su cercano parecido a esta sociedad nuestra, pero a la vez imbuida de extrañas resonancias mágicas y de presencias ancestrales.

'Age Of Greed', pese a ser una canción relativamente tardía en su trayectoria, bien podría servirles de manifiesto, porque Coleman va clavando su mirada inmisericorde sobre diversas taras de nuestro mundo, desde «el planeta moribundo» (y el «debate interminable que llega demasiado tarde») hasta la «caridad para tranquilizar la conciencia». En una estrofa, retrata así a las élites privilegiadas: «El único camino va hacia arriba, / pero, cuando estás arriba, tienes que pisar a la gente y engañarla. / Desayuno con champán, una recompensa por la matanza, y una cintura que engorda y se abulta, / entregada a lo que llamas buena vida». Después, llega el turno de examinar regiones más bajas de la pirámide: «Canjeas las horas de tu vida / por el dinero que ya has gastado, / comiendo basura para poder pagar el alquiler, / vino de mesa una vez a la semana si tienes suerte (...). / El desequilibrio induce al odio. / Cómo vas a cubrir el hueco / entre el bufé interminable / y el plato vacío que tengo yo».

Ríanse bajo su responsabilidad

La banda británica salpica esta desoladora panorámica con unos cuantos eslóganes memorables. «Una sociedad con sólidos cimientos. / Educa a nuestros hijos, edúcalos bien. / Haz más confortable el nido y que se joda el resto», resume una estrofa. «El agua es nuestro negocio, / la electricidad es nuestro negocio, / el gas es nuestro negocio, / las vidas son nuestro negocio, / el negocio es nuestro negocio», enumera otra. «Me tratáis como una mercancía», protesta la última, antes de que a Coleman se le vaya la olla y proclame su deseo de matar.

Durante buena parte de su carrera, muchos vieron al vocalista como un cenizo pintoresco, un agorero propenso a la exageración, pero, en los últimos años, la debacle financiera y el desastre medioambiental han logrado que sus vaticinios del cataclismo cercano se vuelvan similares a lo que publican los periódicos. En sus últimas giras, Killing Joke han recuperado uno de sus lemas clásicos, 'Ríanse bajo su responsabilidad', y Coleman lo explica así en una entrevista con 'Metal Express': «Es una frase muy apropiada cuando ves la situación precaria en la que está el mundo. Las cosas podrían cambiar rápidamente en cualquier momento con el colapso económico o con otra guerra mundial. Con este telón de fondo, aunque se trate de otra generación, los conciertos de Killing Joke se llenan porque todo el mundo está preocupado de nuevo».