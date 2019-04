‘In The Ghetto’: nacé un bebé y su mamá llora Elvis en 1969. / AP Música económica En su éxito de 1969, Elvis Presley denunció el círculo vicioso de pobreza, marginación y delincuencia que aprisionaba a tantos estadounidenses: «¿Volvemos la cara y miramos para otro lado?» CARLOS BENITO Domingo, 7 abril 2019, 01:54

‘In The Ghetto’ no llega a los tres minutos, pero podría prolongarse media hora, una semana, toda una vida, ya que su letra está estructurada de una manera cíclica que hace que el final sirva de nuevo comienzo. Así la concibió su autor, Mac Davis, en un intento de reproducir el círculo vicioso de pobreza, marginación, delincuencia y muerte que aprisionaba y sigue aprisionando a tantos estadounidenses, a tantos habitantes de cualquier rincón del mundo. El tema, de hecho, se titulaba originalmente ‘El círculo vicioso’ y solo adoptó su nombre definitivo porque Davis no lograba encontrar ninguna palabra que rimase de manera satisfactoria con ‘circle’.

«Mientras vuela la nieve, / en una mañana fría y gris de Chicago, / nace un bebé pobre / en el gueto», arranca la letra, que repasa la biografía de ese ser humano a través de varias estampas de unos pocos versos. Ya cuando llega al mundo, su madre llora, «porque si hay una cosa que ella no necesita / es otra boca hambrienta que alimentar». El bebé se hace niño, «un chavalillo hambriento al que le cuelgan los mocos», dedicado a jugar en la calle azotada por el viento: «Le quema el hambre, / así que empieza a vagabundear por las calles de noche / y aprende a robar y aprende a pelear / en el gueto». La canción solo se aparta de la historia del protagonista en una estrofa que apuntala su intención moralizante: «¿Es que no entendéis / que este niño necesita que le echen una mano / o se convertirá algún día en un joven pendenciero? / Miraos a vosotros, miradme a mí, / ¿estamos demasiado ciegos para verlo? / ¿Volvemos la cara y miramos para otro lado?». En una de esas correrías nocturnas, el chico roba un coche a punta de pistola y no logra escapar: acaba muerto en la calle «y su mamá llora», igual que el día en que vino al mundo. Mientras tanto, en el gueto de Chicago nace un bebé (¿el hijo de nuestro hombre?) y se escucha también el llanto de su madre.

El amigo de la infancia

Al escribir ‘In The Ghetto’, Mac Davis se inspiró en su propia infancia, que transcurrió en Texas y no en Chicago. «Crecí con un niño cuyo padre trabajaba con el mío. Era un niño negro. Éramos muy amigos a los 5 o 6 años, recuerdo que era uno de mis mejores colegas, pero yo no entendía por qué él tenía que vivir donde vivía y nosotros podíamos vivir donde vivíamos. Nosotros tampoco teníamos mucho dinero, pero no vivíamos rodeados de botellas rotas», ha detallado en una entrevista con ‘The Tennessean’. La explicación trae a primer plano un matiz que puede pasar inadvertido si se escucha la canción en otro contexto: la letra se enmarca en una sociedad estructuralmente racista, en la que las leyes contra la segregación solo habían logrado una mejora superficial. En aquella época, Estados Unidos tenía un 12% de población no caucásica, pero entre los pobres esa proporción se elevaba al 31%.

Elvis tuvo dudas sobre ‘In The Ghetto’, ya que su mánager, el ‘Coronel’ Tom Parker, le había inculcado siempre la idea de que no debía cantar letras con mensaje: «Tomes el lado que tomes, siempre vas a ofender a los otros», le decía. Sus vacilaciones llegaron hasta el estudio de grabación, pero se disiparon cuando el productor, Chips Moman, le dijo que el tema era un éxito seguro y que se lo quedaría él mismo si Elvis decidía no editarlo. Se convirtió, por supuesto, en uno de sus ‘hits’ imperecederos e impulsó su retorno triunfal de finales de los 60. En las cinco décadas transcurridas, ‘In The Ghetto’ ha sido objeto de incontables versiones, que van de Marilyn Manson a Dolly Parton, de Nick Cave a Chris de Burgh, de Three Six Mafia a la extravagante interpretación de El Príncipe Gitano, todo un clásico de las redes sociales.