¿Ha funcionado suprimir el impuesto eléctrico? AP El mercado mayorista se ha abaratado algo en estos últimos meses respecto a los máximos de septiembre, pero los precios siguen siendo los más altos de la década JORGE MURCIA Lunes, 4 febrero 2019, 02:19

El pasado septiembre empezaban a saltar todas las alarmas del mercado mayorista eléctrico. Ese mes, el 'pool' terminaba con un precio medio superior a los 71 megavatios por hora (MWh), tocando el techo de una escalada alcista que se había iniciado en mayo. Como en este mercado se fija aproximadamente el 35% de la factura de la luz para los clientes acogidos a la tarifa regulada (PVPC), el resultado era que la factura de la luz se elevaba hasta los 76 euros (para una familia de cuatro miembros, 4,4 kilovatios de potencia contratada, y consumo anual de 3.900 kWh).

El Gobierno decidió entonces tomar cartas en el asunto. Para embridar el precio del 'pool', eliminó durante un periodo de seis meses a partir de octubre -posteriormente ampliado hasta junio de este año- dos recargos. El primero, el del 7% que se imponía a todo tipo de generación eléctrica. El segundo, el llamado 'céntimo verde' que tenía que pagar las plantas de producción a partir de gas (los ciclos combinados). Recargos que al final acababan repercutiendo en la factura del consumidor.

La pregunta es: ¿ha servido para algo?, ¿ha tenido como consecuencia un abaratamiento del mercado mayorista eléctrico? Pues la pregunta no es sencilla de responder, ya que en la configuración de precios del 'pool' inciden muchos factores. Por ejemplo, el 'mix' de generación. Si son las renovables las que marcan precio en la mayor parte de las horas, sera más barato. Pero si las centrales de carbón y gas, las más caras, ocupan el llamado hueco térmico, se elevará. Y esto se debe además a que los precios de los derechos de emisión de CO2 están por las nubes, por lo que a estas centrales térmicas les cuesta más producir y por tanto venden su energía a un precio más alto. Además, influyen otros factores como, por ejemplo, la demanda.

El caso es que en los tres meses que siguieron a septiembre el 'pool' frenó su tendencia alcista: marcó 65,08 euros MWh en octubre, 61,97 en noviembre y prácticamente la misma cifra en diciembre y enero. Con todo, en ningún mes de octubre ni de noviembre de la última década el mercado mayorista de electricidad cotizó tan alto. Y diciembre y enero han sido los segundos más caros desde 2009. El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, afirmó el pasado día 31 de enero que sin las medidas adoptadas en octubre por el Gobierno, el precio de la electricidad sería «en torno a un 10% más caro».

«Afectan tantos factores al precio que es muy difícil comprobar si esto ha afectado o cuanto lo ha hecho», cree Fran Valverde. Este experto del sector se pregunta si los generadores realmente lo están aplicando «o están haciendo 'un cine'». Es decir, algo como lo que supuestamente hicieron muchas salas de cine, que no repercutieron en el precio de las entradas la bajada del IVA.

El margen de las empresas generadoras

En el grupo ASE, uno de los mayores agregadores energéticos de España, son tajantes y afirman que la supresión de los dos recargos «sólo ha servido para incrementar el margen de mercado de las compañías generadoras». Y advierten de que el precio de la luz en el mercado mayorista «continúa indexado, como estaba hace un año, al precio de los derechos de CO2 y del gas. Está caro y seguirá caro. Lo único que está consiguiendo rebajar el precio de la electricidad es el viento, por los temporales que están azotando España. Pero cuando la generación eólica se sitúe en los registros habituales, el precio de la luz volverá a niveles por encima de los 60€/MWh». Es la barrera que se ha vuelto a franquear en este mes de enero, que ha terminado con 62 euros MWh.

Distinta opinión tiene Andoni Fernández Calvo, CEO de la comercializadora de electricidad Swap Energía. Cree que desde la aplicación de las medidas -incluidas en el Real Decreto Ley 15/2018 de 5 de octubre- «el precio se ha estabilizado en cotas de 61 euros y 65 euros MWh». Fernández Calvo ve en todo caso «insuficiente» la limitación a seis meses de la supresión del impuesto a la generación y del 'céntimo verde'. «Los precios de futuros de la energía no se han visto afectados y siguen al alza, ya que en dos meses volverá a estar en vigor el impuesto», opina. Y remata diciendo que el mercado eléctrico «necesita estabilidad. Las medidas cortoplacistas no afectan a la mayoría de contratos de mercado libre que se firman por periodos anuales, y no se han podido beneficiar de dicha supresión».

En opinión de Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y miembro de la Fundación Renovables, «claramente ha influido, pero poco. Si te fijas, no hemos vuelto a los precios de septiembre más que puntualmente, y eso a pesar de que el CO2 (el precio de derechos de emisión) sigue en niveles muy altos».