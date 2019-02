Flashes económicos

Angulas Aguinaga liderará un gran estudio de alimentación

Imagen del centro de innovación.

La firma vasca Angulas Aguinaga, la 'inventora' de La Gula del Norte , Barritas Krissia y Aguinamar, liderará el proyecto CONOCE, aprobado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), con el objetivo de profundizar en el conocimiento del consumidor mediante tecnologías disruptivas y de neurociencia, a fin de desarrollar productos innovadores. Bajo la coordinación de Angulas Aguinaga, participarán en el proyecto las empresas Aves Nobles, Grupo Carinsa, Codorníu, Grupo Siro, Loop New Business Models y Seidor, así como los agentes tecnológicos Eurecat, Ainia-Consumolab, IATA-CSIC, Itainnova y la Universidad Politécnica de Valencia. Angulas Aguinaga lo considera «un hito en la I+D+i de las empresas alimentarias españolas» que recoge el testigo de los datos aportados por otras iniciativas, como la realizada por Nielsen. La firma, tras analizar 12.000 productos de gran consumo lanzados desde 2011, observó que el 76% desaparecieron tras un año en los lineales. Según este informe, el principal problema estaría en que dichos productos no resolvían una necesidad de los consumidores y por ello, no contaron con su aceptación. El proyecto CONOCE cuenta con un presupuesto de 5,7 millones de euros para los próximos cuatro años.

El MGA vasco ya tiene versión en inglés

Un novedad para quienes manejen el inglés como herramienta de trabajo. Es lo que ha puesto sobre la mesa Euskalit, un grupo de organizaciones constituido como fundación y propiciada por el Gobierno vasco para promover la gestión avanzada. Así, aquellas empresas, organizaciones y personas que utilicen el inglés como idioma de trabajo, tienen en esta versión una útil herramienta para mejorar su gestión. El modelo también está disponible en euskera y castellano.