Flashes de la economía vasca

Elkargi y Secot se unen para respaldar el emprendimiento

Elkargi y la asociación sin ánimo de lucro Secot han firmado un acuerdo para llevar a cabo acciones dirigidas al desarrollo económico de las empresas. Secot está compuesta por profesionales, directivos y empresarios que habiendo finalizado su actividad laboral, o aún en activo, desean ofrecer su experiencia y conocimientos en gestión empresarial a quienes lo necesiten. Ambas partes crearán un equipo que evaluará las necesidades del emprendimiento y será interlocutor ante las instituciones para el apoyo de las iniciativas juzgadas convenientes. Elkargi prestará asesoramiento financiero a las entidades asesoradas por Secot para el buen fin de los préstamos a avalar.

Casi la mitad de los vascos no ahorra para la jubilación

El 92,1% de los vascos cree necesario un pacto de Estado por las pensiones para blindar el sistema y hacerlo sostenible. Es la tasa revelada por un estudio del Instituto Santalucía. Según el mismo, siete de cada diez (71,3%) creen que el coste de prolongar las subidas de las prestaciones durante años sucesivos recaerá sobre las generaciones futuras. Sin embargo, casi la mitad de los vascos (46,5%) admite que aún no ha comenzado a ahorrar para su jubilación. La principal razón es que el 63,8% reconoce que no puede permitírselo, aunque el 27,7% tiene intención de empezar a hacerlo en el futuro. Solo un 8,5% no ve necesario destinar parte de sus ingresos a planificar su jubilación.

Nueva sede en Bilbao de Caja de Ingenieros

La cooperativa de crédito y servicios financieros y aseguradores Caja de Ingenieros ha inaugurado su nueva oficina en Bilbao para mejorar y potenciar su servicio en esta ciudad, donde recaló en 2013. El objetivo de la apertura es ofrecer al socio una atención de mayor calidad con un espacio mucho más amplio y céntrico. La sede se ubica en el número 2 de la Alameda Rekalde, y pasará a sustituir a la hasta ahora oficina central, en las instalaciones del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia. Ofrecerá un servicio ininterrumpido a los socios de 8.30 a 19.00 horas.

Sisteplant celebra en Zamudio la 30 edición del Club de Usuarios

Sisteplant, firma nacional especializada en apoyar a empresas del sector industrial y de servicios en la mejora de su competitividad, creando organizaciones inteligentes y humanistas, celebrará el martes y miércoles de la próxima semana en el Parque Tecnológico de Bizkaia la trigésima edición del Club de Usuarios. La cita, a la que suelen asistir más de cien clientes de las principales soluciones de la compañía, así como de los servicios de excelencia operacional, busca compartir buenas prácticas de uso, presentar las novedades funcionales y adelantar detalles de los desarrollos en los que están trabajando actualmente.

Carrefour aprueba su II Plan de Igualdad

La dirección de Carrefour y la representación legal de los trabajadores han firmado por unanimidad el II Plan de Igualdad de la compañía. El documento contiene más de 120 acciones y adopta la transversalidad de género como uno de los principios rectores y una estrategia para hacer efectiva la igualdad. A través de la comisión de seguimiento, se prevé eliminar cualquier posibilidad de discriminación futura. El texto es dinámico y abierto a cambios en función de las necesidades y modificaciones legislativas que vayan surgiendo.