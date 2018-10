Flashes de la economía vasca

Mal futuro laboral para los jóvenes

Mal pronóstico. El 82,59% de los docentes considera que sus alumnos no están preparados para la vida laboral, según se desprende del 'Informe Young Business Talents: La visión del profesor' en torno a la educación en España, llevado a cabo por ESIC y Praxis MMT. En este sentido, y además de subrayar la falta de preparación de los alumnos de cara a saltar al mundo del trabajo, el 90,63% de los profesores de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y los Ciclos medio y superior de Formación Profesional, percibe que sus alumnos tampoco tienen claro a qué se quieren dedicar en el futuro. «La percepción de los propios profesores no es del todo positiva, ya que se pone de manifiesto una necesidad de mejorar la enseñanza, preparar mejor a los jóvenes y darles herramientas prácticas de aprendizaje, a pesar de ponerse de manifiesto que se ha producido una ligera mejoría en este ámbito en los últimos años», señala Mario Martínez, el director del trabajo.

Trabajar en un entorno positivo

La empresa cooperativa Ulma Handling, con su corto '¿Y tú qué practicas?-Eta zuk zer praktikatzen duzu?', ha resultado ganadora de la segunda edición del festival de cortos sobre gestión Kudeaketa laburrean/Gestión en corto, coordinado por Euskalit con la colaboración de Mondragon Unibertsitatea (MU). El corto pretende concienciar a las personas de Ulma para que pongan en práctica los valores de «centrarse en lo bueno, evitando la negatividad, con el fin de lograr trabajar en un entorno más colaborativo y competitivo, intentando ser más felices, y dejando un mundo mejor para las futuras generaciones». El resto de obras finalistas han sido Red Salud Mental Bizkaia-Osakidetza, Axular Lizeoa, Fitness Gasteiz, Virtualware y Ringspann. Todas ellas están disponibles en el canal de Youtube de Euskalit: https://www.youtube.com/euskalit. El corto ganador ha sido seleccionado, recabando la valoración del público, con la participación de 1.500 personas.

La poca dimensión de la industria vasca

La Spri difunde en su último boletín un encuentro con Antón Pradera, presidente de CIE Automotive, en el que el ejecutivo reflexiona sobre la dimensión de la industria vasca. «Siempre que estamos hablando de la industria vasca, siempre tenemos el mismo problema, la falta de dimensión. Hacemos las cosas muy bien, pero nos falta dimensión». Y también lo hace en torno al buen momento económico por el que atraviesa Euskadi. «La veo muy bien, creo que estamos haciendo las cosas bien. Las cuentas públicas están mejorando bastante y, por primera vez, vamos a no tener un problemón de déficit ni de recortes presupuestarios. Lo único que me preocupa es que tenemos que conseguir ahora que todo esto llegue a todo el mundo, que la bonanza llegue a toda la sociedad vasca, porque se puede. Pero, al mismo tiempo, sin desviar los esfuerzos de competitividad a nivel exterior. Es decir, necesitamos ser competitivos y necesitamos tener presencia en todo el mundo. Creo que la internacionalización es fundamental y como creo en ella, pienso que si no perdemos el foco de la competitividad, este país tiene un futuro estupendo».

Congreso de movilidad en Irún

El próximo 28 de noviembre se celebrará en el recinto de Ficoba, en Irún, el IX Congreso ITS Euskadi de Tecnologías para la Movilidad', centrado en los avances en sostenibilidad. El evento se suma así a las actividades para promover el desarrollo de la electromovilidad. El congreso se celebrará junto con la Feria Go Mobility, reforzando la exhibición de los activos de las empresas en la feria con la presentación de sus innovaciones tecnológicas. Desde su fundación en 2005, el Clúster de Movilidad, MLC ITS Euskadi, es una asociación privada sin ánimo de lucro que agrupa a empresas y agentes del País Vasco que trabajan en materia de logística y cadena de suministro, infraestructuras y movilidad. El clúster agrupa a 107 socios que representan un 29% del PIB de Euskadi.