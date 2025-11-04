Finlandia busca profesores de educación infantil con salarios a partir de casi 3.000 euros Los candidatos tienen que demostrar un nivel B2+ de inglés, y contarán con ayuda para viajes y alojamiento

Jorge Murcia Martes, 4 de noviembre 2025, 00:38 Comenta Compartir

El ayuntamiento de Helsinki busca 20 profesores de educación infantil para trabajar en las guarderías públicas de habla sueca -idioma cooficial en Finlandia- con niños de entre 0 y 6 años. Los candidatos deben tener un buen nivel de inglés, además del compromiso de aprender sueco antes del traslado en un proceso de formación intensivo.

A cambio, se ofrece un contrato indefinido con jornada laboral de menos de ocho horas y un salario bruto a partir de los casi 3.000 euros. Los candidatos también recibirán ayuda para la búsqueda de vivienda y el traslado de los miembros de la familia, además de disfrutar de otros beneficios sociales.

El sistema de educación infantil de Helsinki consta de unas 300 guarderías de habla inglesa y 50 de habla sueca. En estas últimas trabajarán los candidatos, que apoyarán «el desarrollo integral de los niños en un entorno inclusivo», poniendo en práctica actividades pedagógicas «basadas en las necesidades de cada alumno».

El empleador busca a personas «proactivas y adaptables que trabajen en equipo y tengan grandes dotes interpersonales». Además, «la flexibilidad, la iniciativa y el compromiso de aprender sueco» son esenciales «para una transición fluida y una comunicación eficaz».

La formación lingüística en sueco se realizará a distancia y podrá completarse junto con el trabajo que actualmente desempeñe el candidato, a partir de 2026. Tendrá todo un año de formación intensiva para aprender el idioma, ya que el trabajo en las guarderías no comenzará hasta enero de 2027.

Esa formación incluye también «información exhaustiva sobre Finlandia y la sociedad finlandesa para que la instalación en el nuevo entorno sea lo más sencilla posible».

El salario inicial es de 2.932,59 o de 3.146,20 euros brutos en función de si la responsabilidad del educador en la formación de los niños es limitada (bajo supervisión) o total. Al cabo de cinco años de experiencia el sueldo se eleva un 3% (3.020,56 y 3.240,59 euros brutos, respectivamente), y un 8% con más de 10 años de experiencia (3.167,19 y 3.397,89 euros).

Jornadas de menos de ocho horas

Las guarderías permanecen abiertas entre las 06:15 y las 17:30 horas, y los turnos se organizan «en función de las necesidades de las familias», aunque una jornada suele durar «7 horas y 40 minutos».

Para acceder a una plaza es obligatorio contar con permiso de residencia y de trabajo en la Unión Europea, tener al menos una licenciatura en Educación Infantil, presentar un extracto de antecedentes penales «cuando el trabajo implique la crianza, la enseñanza, el cuidado u otro tipo de atención de un menor u otro trabajo en contacto personal con el menor en ausencia de un tutor», y acreditar «que no padece tuberculosis respiratoria».

A los empleados se les ofrece «un amplio abanico de ventajas», como «un almuerzo asequible, servicios de salud y bienestar para los empleados, oportunidades de desarrollo profesional, amplias prestaciones deportivas y culturales, ventajas de transporte público o ayudas para la compra de una bicicleta propia».

Los candidatos tienen hasta el 20 de noviembre para registrar su solicitud en este enlace. Una vez inscritos, se les invitará a participar en un taller informativo 'online' «donde recibirán más información y podrán plantear cualquier pregunta que tengan».

Temas

Helsinki

Finlandia

Audiencias