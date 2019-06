El factor humano en la era de los robots y el 'big data' Foto de familia de los participantes en la mesa redonda. / E. C. Responsables de recursos humanos debaten sobre cómo atraer y retener el talento en sus compañías JORGE MURCIA Jueves, 20 junio 2019, 22:48

«A los trabajadores de la empresa les procuro hacer siempre dos entrevistas. Una, para que me expliquen por qué quieren trabajar aquí. Y luego otra cuando se van, para que me digan por qué». Es el signo de los nuevos tiempos que corren para los responsables de recursos humanos, según Jordi Fernández, responsable de este área en Metal Group. La retención del talento ha pasado a ser tanto o casi más importante que atraerlo en un mundo, el laboral, en el que el sueldo ya no lo es todo. Fue una de las ideas sobre las que giró el debate que bajo el título 'La importancia del factor humano en el desarrollo de las organizaciones' tuvo lugar en el Cinefórum Empresarial organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) el pasado miércoles. Un coloquio precedido por la proyección de la película 'Green Book' y en el que además de Fernández, participaron Ana Elena Arenaza (Ibermática) y Josu Belaustegui (Seguros Bilbao).

Todos ellos subrayaron la idea de que, en tiempos que empiezan a ser dominados por los robots y el 'big data', el factor humano «sigue siendo clave en el éxito de cualquier empresa». Belaustegui sostuvo que «por mucho que los procesos estén bien gestionados y automatizados, al final siempre va a haber personas detrás». «No nos podemos permitir el lujo de llevar una empresa sin gestionar las personas adecuadamente», añadió Fernández.

El responsable del área de recursos humanos de la compañía de Abadiño -dedicada a la fundición y mecanizado de piezas- aseguró que la gestión de plantillas ha cambiado en la medida en que lo ha hecho la gente a la que se contrata. En su opinión, el salario «lo marca más o menos el mercado. Pero la gente te pide un horario más flexible, más tiempo libre, más participación en la empresa, etc. Y eso nos obliga a tener mucha más flexibilidad».

Fernández recuerda que hasta hace no mucho tiempo «la gente entraba a trabajar en una empresa y pensaba que se iba a quedar toda la vida allí». Hoy día se encuentra con situaciones «en las que un aspirante a un puesto de trabajo te dice que no quiere estar más de tres años en la empresa. ¿Por qué? Porque la gente joven quiere nuevas experiencias, cambiar...». «También me ha pasado que un candidato me rechaza una oferta porque se la he hecho demasiado rápido. Pues hombre, es lo que habría deseado yo cuando terminé la carrera», añadió el responsable de recursos humanos de Metal Group.

El debate giró también sobre la necesidad de compaginar el rendimiento con el desarrollo de las competencias del trabajador. Ana Elena Arenaza abogó por el reciclaje continuo. «Aprender, aprender y aprender», enfatizó. Reconoce, eso sí, que «intentar aprender todo lo que te va a exigir el mercado, bien sea en competencias, o en técnica, es absurdo porque es imposible». «Cuando hablo con mis responsables de los negocios de la empresa que me piden formación les doy muchos disgustos, porque hay mucha gente formada en cosas que de repente ya no existen o están pasadas de moda», señaló.

El potencial y la experiencia

Otra de las preguntas que sobrevolaron el debate fue cómo congeniar el potencial de un trabajador con la experiencia de otro. Josu Belaustegui, de Seguros Bilbao, recordó cómo «en mi caso siempre ha habido apuestas que no estaban basadas en mi experiencia. Esto es como la innovación. Hay que probar, y si no va bien, pues se acaba con la prueba». Eso sí, tampoco es partidario de mirar con envidia a los trabajadores prematuramente retirados del mercado -y en este caso puso el ejemplo de los prejubilados de banca- con jugosas indemnizaciones. «Desechar la experiencia por el carnet de identidad es algo que no va a servir. La experiencia válida es la que se va a quedar y por la que tenemos que luchar. Eso implica un desarrollo individual. Potenciado por las compañías, eso sí, pero se trata de una voluntad personal», reflexionó.

Arenaza es partidaria de «borrar» la distinción de 'junior' o 'senior' y quedarse únicamente con el «talento». «El potencial lo puede tener tanto el que se acaba de incorporar a la empresa como el que lleva diez años. Lo ideal es retenerlo y que no se vaya. Pero si al cabo de tres años se va, lo importante es que a su entorno, compañeros y amigos les diga que aquella empresa en la que estuvo es estupenda, y que incluso en el futuro podría volver».

En esa búsqueda de recursos, Fernández aboga por dar cabida a trabajadores «que entren en la cultura de la empresa», puesto que el trabajo en equipo «es lo que garantiza el éxito. Por ejemplo, Messi es un gran futbolista pero en la selección argentina no ha ganado nunca un Mundial. ¿Y por qué sí ha logrado triunfar en el Barça? Seguramente porque está rodeado de un buen equipo».

Pese a que el éxito de las empresas seguirá siendo determinado por el factor humano, los responsables de gestión de plantillas admiten que la inteligencia artificial y el 'big data' pueden ser grandes aliados en su trabajo. «El área de recursos humanos no será nada sin datos que te permitan estrujar la información que tienes de los diferentes procesos de selección, formación, aprendizaje... todo ello te permitirá tomar las decisiones adecuadas para la alta dirección», considera la representante de Ibermática. Eso sí, tal y como subrayó Jordi Fernández, «escuchar a las personas va a seguir siendo importante».