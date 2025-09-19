El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un experto a los que venden su piso: «Hay tres formas legales de evitar el impuesto por ganancia patrimonial»

Se trata de un tributo habitual cuando se transfiere un inmueble

G. C.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:47

La compraventa de vivienda supone para las partes hacer frente a los correspondientes impuestos que conllevan este tipo de operaciones. Sin embargo, un buen asesoramiento resulta clave para tratar de minimizar las cantidades con las que hay que rendir cuentas a las administraciones. Se trata del impuesto por ganancia patrimonial y la plusvalía municipal. Eso sí, hay formas legales de 'esquivar' este primero.

«Si vendes tu piso y no quieres que Hacienda se quede con tu dinero, hay tres formas legales para no pagar el impuesto por ganancia patrimonial», explica el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez. La primera, si el inmueble que se vende es vivienda habitual y ese dinero se reinvierte para la nueva casa habitual. Eso sí, el plazo no para destinar ese dinero no debe superar los dos años.

La segunda es contratar una renta vitalicia. Se trata de un producto de ahorro que permite percibir una cantidad de dinero fija y periódica hasta el fallecimiento. Este tipo de seguro garantiza de esta forma un ingreso habitual mes a mes si se aporta una prima inicial, cantidad que la aseguradora gestionará hasta que empiecen los pagos periódicos. La tercera vía es ser mayor de 65 años. «Si se trata de la vivienda habitual, esa persona está exenta».

Gutiérrez lanza un último aviso. «La plusvalía municipal no tenía nada que ver. Es aparte y puede que ahí se que haya que pagar», explica.

