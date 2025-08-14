Un experto inmobiliario a los que comparten piso de alquiler: «Ojo si un compañero deja de pagar» Un inversor avisa de los posibles problemas contractuales en este tipo de arrendamiento

G. Cuesta Jueves, 14 de agosto 2025, 19:45 Comenta Compartir

El escenario actual obliga a muchos jóvenes (y no tan jóvenes) a optar por compartir piso. Puede ser una forma de ahorrar un buen dinero a final de mes, pero a costa de sacrificar ciertas comodidades y asumir los riesgos de la convivencia y los compromisos adquiridos al firmar el contrato de arrendamiento. Es por eso que el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez ha lanzado una serie de advertencias a través de su cuenta de Instagram.

«De todos los alquileres, hay un perfil que me gusta. Es el de piso compartido, pero no es para todo el mundo», avisa antes de lanzar una serie de consejos para propietarios e inquilinos. Para los primeros les aconseja «no hacer cambios» en los arrendatarios, ya que firman un compromiso de cinco años. «No es alquiler de habitaciones. Si fuese eso, no estaríamos hablando de ese precio».

Otro aspecto que da tranquilidad es el de un menor riesgo de impagos. «Más nóminas, menor riesgo de impagos al tener un mayor número de avales». «El desgaste del piso puede ser algo mayor, pero menos que el de una familia con niños», remata.

Gutiérrez también ha lanzado una serie de avisos a los inquilinos. «Ojo si un compañeros deja de pagar porque la responsabilidad del pago recae sobre todo el resto. Debéis asumir esa parte», recuerda. Por eso, es importante tener en cuenta que se adquiere un compromiso de cinco años y hay que «pensárselo bien antes de firmar». «Al finalizar, si se ha hecho daño al paso, la parte de la fianza de descuenta del total», remata.