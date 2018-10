Euskadi no tiembla con la tormenta italiana Las ventas al país transalpino suponen el 5% de las exportaciones CARMEN LARRAKOETXEA Domingo, 14 octubre 2018, 16:18

La situación real de la economía italiana está trayendo de cabeza a a las autoridades europeas y al Fondo Monetario Internacional (FMI), que no cesan de alertar a los dirigentes romanos para que no se desvíen más de la disciplina económica y presupuestaria. En este maremagnun no se puede obviar que Italia es uno de los principales destinos de las exportaciones españolas y vascas, aunque el volumen de ventas a Italia no es crítico. En el caso vasco la exposición es menor que la del conjunto de España y, además, en la última década se ha reducido.

Así, Italia es el país de destino del 8% de las exportaciones españolas, habiendo aumentado las ventas al país transalpino en un 35% desde el ejercicio 2010, según se recoge en el informe del Centro de Predicción Económica (CEPREDE), en el que se analiza cuán expuesta está la economía española y el grado de afectación que podría tener si el estado italiano entra en barrena. En el caso vasco, el peso de las ventas a Italia apenas alcanza el 5% del total de las exportaciones.

En el mapa el autonómico de comercio con Italia, las comunidades con mayor peso son, por este orden, Cataluña, Andalucía, Valencia, Madrid y Galicia, estando Euskadi en el séptimo lugar del ranking. El caso catalán es tal vez el más expuesto por doble motivo, ya que concentra el 29% del total de las exportaciones españolas a Italia y en su propia cartera el país mediterráneo representa el 9% de sus ventas totales al exterior. Después unicamente Valencia y Andalucía registran tasas de exportaciones de un 11% (sobre el total de ventas de España a Italia), para después encontrar zonas sin exportaciones a dicho país como Canarias y La Rioja.

Si se analiza la evolución del comercio exterior en el periodo comprendido entre 2010 y 2017, se aprecia que el volumen de ventas hacia Italia arroja un crecimiento acumulado del 35% para el conjunto de España, pero donde la evolución autonómica es muy dispar. A pesar de que los mayores crecimientos se experimentan en Baleares (336%) y Murcia (223%), el informe de CEPREDE contextualiza que en el caso de Balares no se trata de un alza significativo debido a su escaso comercio con Italia, pero en el de Murcia si sería relevante, ya que esta comunidad concentra un 9% de sus ventas totales en la península itálica.

En el caso vasco, en la evolución del periodo que analiza CEPREDE se ve que no aumentan las exportaciones vascas. Pero si acudimos a los datos de Comercio Exterior que recoge el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), se aprecia cómo Italia ha perdido peso en la cartera de ventas exteriores. Así, en 2017 sumaron 1.100 millones de euros, lo que equivale al 4,61% de las exportaciones totales vascas; una tasa que diez años antes, en 2007, suponía un 7,24%. La cifra real superaba los 1.381 millones.

En la lista de los principales clientes vascos en el ámbito internacional destacan Alemania, que con los 3.775 millones contabilizados en 2017 fue el principal comprador, concentrando el 15,82% del valor económico de todas las exportaciones vascas. Le sigue por importancia Francia, con otros 3.693 millones que representan el 15,48% de la cartera exportadora; después Estados Unidos, con 1.820 millones (el 7,63%); y a continuación Reino Unido, con 1.1511 millones (el 6,3%)

En el lado importador, las compras que realiza Euskadi en Italia, las cifras son inferiores a las compras, por lo que el saldo comercial sale favorable. Las compras de productos italianos en 2017 sumaron 930 millones, cifra que no llega al 5% de las adquisiciones totales vascas en el exterior. En este caso, en la evolución de la última década nos encontramos con que la economía vasca ha trasladado parte de sus compras que antes realizaba en Italia hacia otros países, ya que en 2007 el volumen de importaciones desde Italia llegó a 1.352 millones, pesando en la cartera total un 7,15%.

Se reduce el peso

Como conclusión, se ve que Italia es uno de los principales mercados internacionales para Euskadi, pero que su peso como cliente se ha reducido apreciablemente en la última década, lo que le ha alejado de los niveles en los que se mueven los cuatro principales clientes de la producción vasca: Alemania, Francia, Estados Unidos y Reino Unido.

A pesar de ello, los especialistas alertan de que «no se puede minimizar que un cliente que pesa un 5% en las exportaciones vascas no deja de ser un cliente importante». Y que «si entra en recesión y reduce sus compras internacionales, parte del tejido empresarial e industrial vasco sufrirá y tendrá que redireccionar sus exportaciones».

