Euskadi, la comunidad en que más gastan el resto de los españoles La mayor parte del gasto, el 26,1%, se realiza en bares y restaurantes. / Fernando Gómez Pese a ocupar el décimo lugar entre las regiones que más visitantes del resto de comunidades recibe, el gasto medio por persona y día se eleva a 76 euros, veinte por encima de la media IRATXE BERNAL Viernes, 12 abril 2019, 00:36

Euskadi no es la comunidad favorita para los españoles que quieren darse una escapadita sin salir del país. Es más, el Guggenheim, la bahía de la Concha o la catedral de Santa María no sólo no encabezan la lista de monumentos o paisajes preferidos, sino que apenas logran colocar al País Vasco entre los diez destinos más deseados. Sin embargo, la nuestra es junto a Madrid la comunidad en la que los visitantes abren con más alegría sus carteras; aquí se gastan una media de 76 euros por persona y día frente a los 56 de media.

En total, según el INE, durante al año pasado el número de viajes realizados por los españoles se incrementó un 2,0% y, a su vez, el gasto realizado en ellos creció un 6,5%. Sólo en el cuarto trimestre, este gasto alcanzó los 9.028 millones de euros. En las salidas con destino nacional, el gasto total subió un 0,6% y en los realizados al extranjero, un 13,6%, dejando las medias de gasto por persona y día en los 56 euros en los viajes por España y en 119 en los destinos extranjeros.

Esos 56 euros se elevan hasta los 76 en Madrid y País Vasco, las dos comunidades donde mayor es el gasto medio por día realizado por los visitantes, por encima de los 74 euros que se gastan en las Islas Baleares, los 72 de las Canarias, los 63 de Cataluña o los 59 de Andalucía. También son, de estos destinos, en los que menos tiempo permanecen, con sólo 2,7 pernoctaciones en nuestro caso. La mayor parte de ese gasto se realiza en bares y restaurantes (el 26,1%,), por encima incluso del alojamiento (22,6%) y el transporte (el 24,7%).

Si, en cambio, miramos cuánto gastamos los vascos cuando viajamos por España veremos que, con 64 euros por persona y día (y la media de noches que pasamos fuera es de 3,6 en cada viaje), estamos los decimocuartos en el ranking, bastante lejos de los 82 que gastan los melillenses y baleares y los 80 de los canarios; y sólo por encima de aragoneses, castellanoleoneses, ceutíes, asturianos y extremeños.

40,2 millones de viajes

En total, los residentes en España realizaron en el cuarto trimestre del año pasado 40,2 millones de viajes, cifra que supone un 0,5% más que los realizados en el mismo periodo de 2017. De estas salidas, la gran mayoría (el 89,6%) tiene como destino principal el territorio nacional para visitar a familiares y amigos (en un 44,2% de los casos) o disfrutar de unos días de vacaciones, en el 40,9% de las ocasiones.

Las principales comunidades autónomas de destino de los viajes de los residentes en el cuarto trimestre de 2018 fueron Andalucía (15,5% del total), Cataluña (11,2%) y Madrid (9,8%). Euskadi es la décima región más visitada, con casi 1,2 millones de viajes que suponen el 3% del total de los realizados por los residentes en España, que se quedan entre nosotros una media de 2,7 días.

En cuanto al carácter viajero de los vascos, la encuesta del INE revela que tampoco somos los más dados a conocer otras comunidades. Esos son los madrileños, catalanes y andaluces. También viajan más que los vascos los valencianos, castellanoleoneses y gallegos. Los residentes en la comunidad autónoma vasca ocupamos la séptima posición, con un 4,8% de los desplazamientos internos y una media de 3,6 pernoctaciones en cada una de esas salidas.

Eliminando el efecto del tamaño de cada comunidad, los más viajeros son los residentes en Navarra (con 1.177 viajes por cada 1.000 habitantes), en Madrid (1.103) y Aragón (1.003). Los vascos nos quedamos en el décimo lugar, con 859 viajes por cada millar de habitantes.