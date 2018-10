¿Por qué Euskadi tiene tan pocas patentes? Aunque en el último semestre el descenso se ha suavizado, la solicitud de patentes cae en Euskadi desde 2015 IRATXE BERNAL Martes, 30 octubre 2018, 00:30

Si el registro de patentes es un indicador para conocer el grado de innovación de un país, en Euskadi no hay más remedio que admitir que estamos un poco estancados. Durante el primer semestre del año pasado se registraron 44 solicitudes de patentes, una cifra que viene cayendo desde hace tres años, cuando en el mismo período de 2015 se registraron 76. En el conjunto del año, en 2017 hubo 95 solicitudes; en 2016 un total de 108 y en 2015, llegaron a registrarse 152.

Y aunque aún no hay remontada, sí se aprecian signos de mejora. Esas 44 solicitudes, que suponen el 4,8% de las totales registradas en el Estado, eran en la primera mitad del año pasado 51, según la Oficina Española de Patentes y Marcas. Es decir, sólo siete menos. Un evidente aminoramiento en la caída si se compara con lo ocurrido en entre enero y junio 2015 y el mismo período de 2016, cuando se registraron 16 solicitudes menos. El único territorio histórico ya al alza es Bizkaia, donde entre enero y junio se solicitaron 19 patentes frente a las 14 del primer semestre del año pasado. En Álava, en cambio, las peticiones han caído de 13 en 2017 a 8 este año y en Gipuzkoa, de 24 a 17.

También caen, y en este caso después de haber repuntado el año pasado, las solicitudes de modelos de utilidad, que protegen invenciones técnicas con menor rango de innovación que las protegidas por patentes. En el conjunto del País Vasco tras la recuperación de 2016 y 2017, en 2018 se aprecia un nuevo descenso al bajar de 67 a 56 las peticiones registradas. Esta cifra, que representa el 4,1% de las solicitudes del Estado, viene dada por las caídas registradas en los tres territorios. Desde las leves de Álava (con sólo una y dos solicitudes menos, respectivamente) a la más pronunciada de Bizkaia, donde de 33 se ha pasado a 25.

Pero que no se solicite el registro de patentes no implica que no se innove. De hecho, el estudio Norabidea 2018 elaborado por Barrixe, el Observatorio de la Innovación de Bizkaia puesto en marcha por la Diputación foral y la Cámara de Comercio de Bilbao, indica que un 60,7% de las empresas vizcaínas reconoce haber hecho alguna actividad innovadora en 2017 y un 38,8% ha mantenido de forma sostenida actividades de innovación en los tres años anteriores. «Muchas veces las empresas no buscan un mecanismo de protección por puro desconocimiento de las ventajas que ofrece o de la necesidad de blindar sus innovaciones. Pero otras veces es también una cuestión estratégica; la patente únicamente protege tu innovación durante 20 años. Pasado ese tiempo puede emplearla cualquiera y hay empresas a las que no les compensa afrontar un gasto que se puede disparar y que a veces exige pedir financiación a un tercero para sólo un período de tiempo. Muchas innovaciones también pertenecen a empresas de muy reciente creación que, precisamente por estar empezando, tienen que destinar esos recursos y el tiempo que exigen estas tramitaciones a otras cosas», explica Begoña Torres, coordinadora de Barrixe.

Precisamente agilizar los trámites es uno de los objetivos de la nueva ley de Patentes, que el año pasado sustituyó a la de 1986. Pero no es un proceso fácil, porque la propia norma obliga a superar un examen que realmente demuestre lo novedoso del producto, herramienta o tecnología para la que se solicita protección, un trámite que no era necesario con la anterior legislación. «No podemos saber de estas solicitudes de patentes cuántas llegan realmente a tramitarse, porque muchas no se hacen de un año para otro sino que los procedimientos van alargándose mucho en el tiempo. Pero tenemos más indicadores de que la I+D+i pierde dinamismo. Por ejemplo, en nuestro estudio anual sobre la innovación entre las empresas vizcaínas, 'Norabidea', preguntamos no ya por solicitudes sino por mecanismos de protección registrados (desde patentes a secretos de fabricación) y también ahí hemos visto un leve descenso entre las compañías que busca algún tipo de protección», subraya.

Concretamente, 'Norabidea' desvela que en 2017 sólo un 24,2% (un 0,8% menos que el año anterior) de las empresas encuestadas protege sus innovaciones. «Es una pena que las pequeñas y medianas empresas no busquen cómo protegerse o no sepan que hay ayudas para tramitar estas medidas de protección, porque estos mecanismos además pueden llegar a ser una fuente ingresos por la venta de licencias y aportan un plus a su imagen cuando quieren entrar en nuevos mercados», señala Torres.

Frente a estos descensos en las solicitudes de patentes y modelos de utilidad, sí aumentan otros trámites menos latosos. Es el caso de las solicitudes de diseño industrial, con las que sólo se protege la apariencia externa (total o parcial) de un producto. En el conjunto del País Vasco ha crecido hasta alcanzar un total de 24, cuatro más que en el primer semestre de 2017 y el 2,6% de las realizadas en el conjunto del Estado. En este caso, Gipuzkoa es el territorio en el que más crecen con respecto al año anterior, de 6 pasan a 11; mientras en Bizkaia suben de 6 a 10 y en Álava descienden de 8 a 3.

También crecen las solicitudes de marcas. De 1.060 a 1.116 de forma generalizada en la Comunidad Autónoma; de 171 a 235 en Álava y de 538 a 568 en Bizkaia. Sólo caen en Gipuzkoa, de 351 a 313.