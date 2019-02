400 euros de deuda eléctrica por cabeza El déficit del sistema eléctrico se redujo un 10% el año pasado, pero aún quedan 18.851 millones por pagar a través del recibo de la luz JORGE MURCIA Miércoles, 27 febrero 2019, 01:08

Durante 14 años, los transcurridos entre 2000 y 2013, los diferentes gobiernos impidieron que el precio de la electricidad subiera conforme a la evolución de su coste. De manera que el recibo de la luz se mantuvo ese tiempo en precios artificialmente bajos. Los ingresos del sistema eléctrico, a través de los peajes de acceso, no servían para cubrir los costes regulados (transporte, distribución, incentivos a renovables, moratoria nuclear, etc...). Así que poco a poco fue creciendo el monstruo de la deuda eléctrica (con sus correspondientes intereses), que en 2013 alcanzó dimensiones pavorosas: 30.000 millones de euros.

Ese fue el último año en el que el sistema eléctrico registró un déficit. El Gobierno del Partido Popular, apremiado por la necesidad de reducir los números rojos de sus cuentas anuales, se embarcó en una dura reforma eléctrica con el objetivo no disimulado de recortar los gastos del sistema eléctrico e impulsar sus ingresos. Por eso redujo drásticamente las primas a las energías renovables o los pagos por distribuir y transportar la electricidad, entre otras partidas. Por el lado de los ingresos, prácticamente duplicó lo que los consumidores pagan en concepto de potencia contratada, un importe que no depende del consumo efectivo de electricidad.

Desde 2013 no ha vuelto a acumularse más déficit en el sistema, mientras que los españoles pagaban a través del recibo parte de esa deuda acumulada. Por eso ha menguado año a año, hasta situarse en los 18.851 millones de euros a 31 de diciembre de 2018, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esto supone una reducción de 2.143 millones de euros (un 10% menos) respecto a los 20.994 millones que se debían en 2017.

El año pasado los clientes abonaron en concepto de deuda (principal más intereses) 2.738 millones de euros, un 2,81% menos que la anualidad satisfecha en 2017. La amortización de la deuda eléctrica ha supuesto en los últimos años en torno al 2% de los peajes de acceso de la factura, que se destinan a cubrir los costes regulados. La CNMC calcula que la deuda terminará de pagarse en 2028, y que su anualidad tendrá «reducciones significativas en 2021 y anualmente de 2026 a 2028». Hasta entonces aún quedan por abonar 18.851 millones de euros. Una cantidad que, dividida por cada español, da algo más de 400 euros.

De 2014 en adelante, los ingresos del sistema eléctrico han sido superiores a los costes, de forma que se han dado sucesivos superávit: 550 millones de euros ese año, 469 en 2015, 422 en 2016 y 150 millones en 2017 (las cuentas de 2018 aún no se han saldado). Por lo tanto, el superávit acumulado desde aquel 2014 asciende a 1.591 millones.

Un superávit que no sirve para amortizar deuda

La paradoja es que ese excedente no ha servido para amortizar la deuda. Porque, y de acuerdo con la Ley 3/2017, diversas órdenes ministeriales han determinado que parte de ese superávit acumulado se destinara a financiar las cantidades abonadas por varias sociedades en concepto de bono social. Es el resultado de varias sentencias anulatorias del Tribunal Supremo, que no vio justo que las eléctricas tuvieran que hacer frente al coste del bono social. Así que los superávit obtenidos en los ejercicios 2014, 2015 y 2016 fueron a parar a las cuentas de algunas compañías eléctricas. Otros 120 millones de euros -y conforme lo establecido tanto en la Ley 3/2017 como en la Ley 6/2018- fueron a parar a ayudas a la inversión en instalaciones de producción renovable en territorios no peninsulares.

Por tanto, aún existe un saldo de 952 millones en la cuenta específica donde está depositado el superávit más los intereses generados. Pero de momento, no servirá para amortizar la deuda. De eso se tendrán que seguir encargando los usuarios a través de su factura eléctrica.