Estrasburgo rechaza el derecho al olvido en internet sobre el pasado judicial de un empresario acusado de espionaje El hombre había solicitado sin éxito a Google que eliminara resultados de búsqueda de las noticias sobre su caso por no respetar su vida privada

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado recientemente la demanda contra el Estado de un empresario español que hace años protagonizó un caso de espionaje.

Pese a que los afectados renunciaron a emprender acciones legales, el demandante argumentaba que los resultados de las búsquedas en Google sobre aquel episodio vulneraban su derecho al respeto de la vida privada. Y que la justicia española no había hecho nada por borrar ese pasado digital.

Esta persona, por aquel entonces director ejecutivo de una empresa de consultoría tecnológica, organizó en septiembre de 2011 una vigilancia encubierta de una comida de trabajo de la junta directiva de la compañía, en la que participaba el marido de una figura política destacada.

El espionaje salió a la luz un año después tras una investigación policial que descubrió una amplia red de funcionarios públicos y detectives privados dedicados al tráfico de datos confidenciales. El ejecutivo fue despedido del cargo pero un juez archivó la causa penal por ausencia de denuncia formal de los apartados.

Lo que no pudo evitarse fue la publicación por parte de dos periódicos nacionales, en junio y julio de 2012, de informaciones que se hacían eco del caso.

En agosto de 2016 el ejecutivo solicitó sin éxito a Google que eliminara de sus resultados de búsqueda los enlaces a las publicaciones mencionadas, «alegando que la información estaba desactualizada, ya no era de interés público y no reflejaba su situación jurídica tras el sobreseimiento del proceso penal», tal y como figura en la sentencia del TEDH.

La Agencia de Protección de Datos estimó en abril de 2017 la reclamación del hombre al considerar que los datos eran obsoletos y que ya no existía un interés público superior. Pero rechazó su solicitud de eliminar las sugerencias de autocompletado de resultados que combinaban su nombre con términos como «espía» o «espionaje».

Un posterior recurso de Google llevó el caso a los tribunales. Inicialmente la Audiencia Nacional anuló la resolución de la Agencia de Protección de Datos porque la información controvertida se refería a la vida profesional del solicitante y no a su vida personal o familiar.

El tribunal citaba una sentencia del Supremo para recordar que el «derecho digital al olvido» no podía servir para permitir a las personas construir un pasado a su gusto obligando a los editores o a los operadores de motores de búsqueda a eliminar información desfavorable. Las posteriores instancias judiciales españolas, incluido el Tribunal Constitucional (TC), confirmaron el criterio de la Audiencia.

El caso llega a Europa

El caso llegó hasta el Tribunal de Estrasburgo, que subraya cómo el demandante no se opuso a la publicación original de los artículos periodísticos de 2012. Su denuncia se dirigía contra la indexación por parte de Google y la aparición de enlaces en los resultados de búsqueda generados al introducir su nombre.

En la actualidad, tal y como destaca el TEDH y admite el demandante, al introducir su nombre en el popular buscador «no aparecen sugerencias de autocompletado, y los primeros resultados de la búsqueda dirigen a los usuarios a sus perfiles profesionales y registros comerciales».

No obstante, el exejecutivo mantiene su condición de víctima con el argumento de que la información se había difundido excesivamente en el pasado y que podría haberse conservado.

El Tribunal de Estrasburgo inadmite el recurso del demandante al considerar que en estas circunstancias «ya no puede alegar ser víctima» de la supuesta violación del derecho al respeto a la vida.

Y aclara que cualquier daño para la reputación que según el demandante pueden tener estos artículos al aparecer en búsquedas en internet «es una consecuencia previsible de esa falta de integridad que condujo tanto a su despido como a la apertura de una investigación penal en su contra».

