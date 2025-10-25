El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Estrasburgo rechaza el derecho al olvido en internet sobre el pasado judicial de un empresario acusado de espionaje

El hombre había solicitado sin éxito a Google que eliminara resultados de búsqueda de las noticias sobre su caso por no respetar su vida privada

Jorge Murcia

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:39

Comenta

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado recientemente la demanda contra el Estado de un empresario español que hace años protagonizó un caso de espionaje.

Pese a que los afectados renunciaron a emprender acciones legales, el demandante argumentaba que los resultados de las búsquedas en Google sobre aquel episodio vulneraban su derecho al respeto de la vida privada. Y que la justicia española no había hecho nada por borrar ese pasado digital.

Esta persona, por aquel entonces director ejecutivo de una empresa de consultoría tecnológica, organizó en septiembre de 2011 una vigilancia encubierta de una comida de trabajo de la junta directiva de la compañía, en la que participaba el marido de una figura política destacada.

El espionaje salió a la luz un año después tras una investigación policial que descubrió una amplia red de funcionarios públicos y detectives privados dedicados al tráfico de datos confidenciales. El ejecutivo fue despedido del cargo pero un juez archivó la causa penal por ausencia de denuncia formal de los apartados.

Lo que no pudo evitarse fue la publicación por parte de dos periódicos nacionales, en junio y julio de 2012, de informaciones que se hacían eco del caso.

En agosto de 2016 el ejecutivo solicitó sin éxito a Google que eliminara de sus resultados de búsqueda los enlaces a las publicaciones mencionadas, «alegando que la información estaba desactualizada, ya no era de interés público y no reflejaba su situación jurídica tras el sobreseimiento del proceso penal», tal y como figura en la sentencia del TEDH.

La Agencia de Protección de Datos estimó en abril de 2017 la reclamación del hombre al considerar que los datos eran obsoletos y que ya no existía un interés público superior. Pero rechazó su solicitud de eliminar las sugerencias de autocompletado de resultados que combinaban su nombre con términos como «espía» o «espionaje».

Un posterior recurso de Google llevó el caso a los tribunales. Inicialmente la Audiencia Nacional anuló la resolución de la Agencia de Protección de Datos porque la información controvertida se refería a la vida profesional del solicitante y no a su vida personal o familiar.

El tribunal citaba una sentencia del Supremo para recordar que el «derecho digital al olvido» no podía servir para permitir a las personas construir un pasado a su gusto obligando a los editores o a los operadores de motores de búsqueda a eliminar información desfavorable. Las posteriores instancias judiciales españolas, incluido el Tribunal Constitucional (TC), confirmaron el criterio de la Audiencia.

El caso llega a Europa

El caso llegó hasta el Tribunal de Estrasburgo, que subraya cómo el demandante no se opuso a la publicación original de los artículos periodísticos de 2012. Su denuncia se dirigía contra la indexación por parte de Google y la aparición de enlaces en los resultados de búsqueda generados al introducir su nombre.

En la actualidad, tal y como destaca el TEDH y admite el demandante, al introducir su nombre en el popular buscador «no aparecen sugerencias de autocompletado, y los primeros resultados de la búsqueda dirigen a los usuarios a sus perfiles profesionales y registros comerciales».

No obstante, el exejecutivo mantiene su condición de víctima con el argumento de que la información se había difundido excesivamente en el pasado y que podría haberse conservado.

El Tribunal de Estrasburgo inadmite el recurso del demandante al considerar que en estas circunstancias «ya no puede alegar ser víctima» de la supuesta violación del derecho al respeto a la vida.

Y aclara que cualquier daño para la reputación que según el demandante pueden tener estos artículos al aparecer en búsquedas en internet «es una consecuencia previsible de esa falta de integridad que condujo tanto a su despido como a la apertura de una investigación penal en su contra».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  2. 2 Salen a la luz imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: «Lo quería matar»
  3. 3

    «Mucha gente viene a llorar delante del kiosco»
  4. 4

    Incendio en el caserío del pintor Zuloaga en Zumaia: su bisnieto se lo cede a unos okupas y acaba entre llamas
  5. 5

    El Gobierno vasco probará en Miribilla y Leioa la construcción de pisos sobre tejados de VPO ya edificadas
  6. 6

    La Audiencia Nacional Investiga al presidente de Sidenor por una venta de acero a Israel para fabricar armas
  7. 7 Un enorme incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  8. 8

    Casi 1.600 personas se vacunan en La Casilla en su primer día de apertura
  9. 9

    Mohamed recupera los 3.500 euros que le robaron en Erandio gracias a la solidaridad vecinal: «Un hombre ha donado 1.000»
  10. 10

    ¿Por qué a Valverde le sancionaron con 4 partidos y a Flick solo con uno pese a sus cortes de manga tras ser expulsado?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Estrasburgo rechaza el derecho al olvido en internet sobre el pasado judicial de un empresario acusado de espionaje

Estrasburgo rechaza el derecho al olvido en internet sobre el pasado judicial de un empresario acusado de espionaje