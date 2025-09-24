La época del frío se acerca ¿conviene revisar el contrato de la luz? El invierno suele conllevar un encarecimiento de la tarifa regulada, que al final acaba por trasladarse al mercado libre

Jorge Murcia Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:12

La temporada otoño-invierno, la época de más frío y menos luz del año, está ya a las puertas. Para muchos consumidores -sobre todo aquellos que no usan aire acondicionado en verano- supone un incremento de su factura de la luz. Y tal vez la necesidad de revisar el contrato de electricidad. Aquí entra en juego una clásica disyuntiva. ¿Conviene más la tarifa regulada o el mercado libre?

En el primer caso, el del oficialmente denominado Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), lo que el usuario paga en concepto de energía consumida depende del resultado del mercado mayorista (o 'pool'), donde cada día se compra y se vende la electricidad que se demandará al siguiente. Y en función de con qué tecnología se genere la electricidad resultará más barata o más cara. Como norma general, el uso de energías renovables (solar, eólica y, en menor medida, hidráulica) se traduce en precios más bajos respecto a otras tecnologías, especialmente en comparación con los ciclos combinados, que producen luz a partir del gas natural.

No es el único factor -aunque sí el más importante- que influye en el precio del 'pool'. También juega su papel la demanda. Como en cualquier otro mercado, cuanto mayor sea, más caro saldrá el kilovatio consumido.Normalmente los meses de primavera -y algunas semanas de otoño- suelen ser más baratos por el efecto de la energía eólica, la gran impulsora de los precios bajos. En marzo, abril y mayo de este año el 'pool' marcó una media de 53, 27 y 17 euros por megavatio a la hora (€/MWh). En junio los precios se elevaron considerablemente hasta los 72 euros, sólo unos pocos euros por encima de los meses de julio (70) y agosto (68). Y en invierno los precios tienden a tocar techo. Así fue en enero (97 €/MWh) y febrero (108 euros), cuando ni la eólica, ni por supuesto la solar, juegan un papel preponderante en el mercado y cobran un mayor protagonismo los ciclos combinados.

Entre octubre de 2024 y marzo de 2025 los hogares con tarifa regulada pagaron de media 72 euros más que los del mercado libre, que son aquellos con un precio por lo general fijo durante un periodo de tiempo (excepto los que tienen una tarifa indexada al PVPC, que en cualquier caso no constituyen la mayoría de los clientes de este segmento del mercado). Son cálculos de Hello Watt, plataforma que ayuda a los particulares a elegir la compañía energética más económica.

«Planificar la tarifa eléctrica antes del invierno es clave para que las familias españolas puedan controlar sus gastos y evitar grandes sorpresas en sus facturas. Con unos simples ajustes, es posible reducir el impacto de las subidas estacionales, hacer un uso más eficiente de la energía y tomar el control de la factura energética», comenta Danny Salazar, director general de la compañía en España.

Las consecuencias del apagón

Otro elemento que ha contribuido a encarecer el mercado mayorista son los servicios de ajuste, que retribuyen las modificaciones en la energía planificada para asegurar un correcto funcionamiento del sistema para evitar otro apagón como el del pasado abril. A partir de ese mes han subido notablemente, desde los 18,4 euros por MWh a los casi 30 que llegó a rozar en agosto. Cargos que se suman a la factura del PVPC.

No obstante, es difícil realizar una estimación de cómo evolucionará el 'pool' en los próximos meses. Porque no sólo dependerá de la climatología, sino de otros factores, como el precio internacional del gas, utilizado por los ciclos combinados.

Además, en octubre se introducirá una modificación en el mercado mayorista con el objetivo de reducir desviaciones entre oferta y demanda. A partir del día 1 de ses mes el precio del 'pool' ya no cambia cada hora como hasta ahora, sino cada 15 minutos. En teoría, esta medida se traducirá en un abaratamiento del precio de la energía consumida.

Conviene tener en cuenta que en principio la volatilidad del mercado eléctrico afecta a los usuarios de la tarifa regulada, que son minoría respecto a los del mercado libre. En el PVPC (al que se pueden acoger los consumidores con potencia contratada igual o inferior a 10 kilovatios) se encuentran algo más de 8 millones de consumidores domésticos. El resto (casi 21 millones), tiene tarifa en el mercado libre. Estos gozan de una mayor estabilidad y sus facturas son más predecibles. Pero al final este tipo de tarifas suelen seguir la evolución del PVPC, así que a la hora de renovar el contrato tocará pagar más o menos según la marcha del mercado mayorista eléctrico.

Los usuarios del PVPC saben con un día de antelación cuánto costará la luz, lo que les permite ajustar su consumo a las horas más baratas. Algo que, por otra parte, requiere de una planificación previa y un tiempo del que no todo el mundo dispone.

