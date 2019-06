Cómo ensayar sin destruir El centro tecnológico vasco IK4-IDEKO muestra sus últimos avances en un congreso nacional sobre Ensayos no Destructivos JOSÉ V. MERINO Miércoles, 12 junio 2019, 22:49

Comprobar sin dañar. Parece difícil, pero las tecnologías dirigidas a los ensayos no destructivos (END) constituyen una disciplina cada vez más relevante para el impulso de la fabricación avanzada en Europa: permiten verificar el estado y calidad de las piezas sin causar daños superficiales o estructurales. Con el objetivo de profundizar en los últimos avances científicos aplicados a este campo, el centro tecnológico IK4-IDEKO participa en la catorce edición del congreso nacional de la materia, evento que se celebra en el Palacio Europa de Vitoria hasta el viernes.

La organización ha encargado el congreso a su Comité Norte, formado por Cantabria, Euskadi y Navarra, territorios en los que la implantación de estas tecnologías está muy desarrollada; especialmente en campos como las fabricaciones de componentes metálicos y no metálicos, con destino a la automoción, la aeronáutica, el petróleo, el ferrocarril o la aerogeneración.

La entidad investigadora ofrecerá tres ponencias que abordarán las técnicas de inspección no destructiva en diferentes campos como el mecanizado mediante el uso de soluciones robóticas o el sector ferroviario. El responsable de END en IK4-IDEKO, Ivan Castro, será el encargado de presentar una ponencia sobre las nuevas estrategias de inspección no destructiva dirigidas al ferrocarril.

«En la actualidad, los métodos más comunes para el ferrocarril son la inspección ultrasónica convencional y la inspección de partículas magnéticas para detectar defectos volumétricos y superficiales. Proponemos nuevas estrategias para realizar inspecciones no destructivas tanto en ejes como en ruedas del sector ferroviario».

Por su parte, la investigadora Iratxe Aizpurua, integrante del mismo equipo de trabajo, compartirá un estudio sobre inspección ultrasónica inteligente usando robots. La ingeniera, especialista en materiales, presentará un caso de inspección automatizada inteligente dirigida a sectores industriales que demandan una elevada exigencia en la calidad de los componentes y en su mantenimiento.

«El sistema de inspección que presentamos se ha configurado para inspeccionar y registrar los resultados automáticamente. Una vez registrados los resultados, se emplean algoritmos para optimizar el procedimiento de inspección y controlar los parámetros de fabricación para el aprendizaje continuo», precisa Aizpurua.

Finalmente, el investigador José Luis Lanzagorta presentará una investigación que expondrá un sistema de inspección inteligente para una Fabricación Avanzada Cero Defectos.

Una disciplina con recorrido en Europa

Los ensayos no destructivos están ganando cada vez más importancia debido a varios factores entre los que se encuentran las directivas de la Unión Europea, que exigen el cumplimiento de una serie de requisitos a los productos industriales.

«Los END son una herramienta que nos permitirá disminuir riesgos, aumentar la eficiencia de producción y responder de una forma ágil y segura a las nuevas demandas de la Unión Europea, que exigen el cumplimiento de una serie de requisitos muy exigentes a los productos industriales», añade Castro.

Además de sesiones plenarias y mesas redondas, el congreso dispondrá de una gran área expositiva donde las firmas podrán mostrar sus desarrollos.