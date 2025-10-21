Contra el endeudamiento «porque sí» Acudir al capital riesgo no siempre es la mejor solución para financiar una startup, sobre todo en sus comienzos. «Hay que construir empresa primero»

Jorge Murcia Martes, 21 de octubre 2025, 19:01

Endeudarse en los primeros pasos y encomendarse el capital riesgo parece ser un patrón ineludible en el ecosistema de las startups. Pero algo está empezando a cambiar. «Debemos lanzar la idea de construir empresa primero. Y ya veremos cómo se financia para llegar al mayor éxito posible y a pensar en grande».

La reflexión es de Xabi Álvarez, socio director de la firma Lawesome, y encargado de moderar la primera de las mesas redondas en la segunda jornada del B-Venture. La charla, llamada 'Ebitda sin épica. El verdadero superpoder del emprendedor', ha puesto el foco en la necesidad de construir un proyecto a partir de una buena idea.

Y de que la financiación «debe ser algo que buscar sólo si toca. Hay muchas empresas lanzables y sin financiación, que debe ser un fin, no un medio», considera Carlos Polo, fundador de NTS Mobile.

En opinión de Iker Sagasti, uno de los fundadores de Irontec -empresa de software vizcaína vendida en 2023- «las cosas sólo funcionan con la mentalidad de Ebitda positivo. Y a nosotros nos atizaban porque decían que una empresa que gana dinero no está bien gestionada».

Jaime Muñoz Serrano, responsable Growth y Banca de Inversión País Vasco en Banco Santander, advierte de que la banca quiere ver «qué hay detrás de una propuesta de financiación: quién está detrás, si hay producto, si hay venta…».