Emprender en comunidad Luis Ángel Gómez La Universidad de Deusto presenta en Bilbao, San Sebastián y Madrid su red de apoyo al emprendimiento IRATXE BERNAL Jueves, 15 noviembre 2018, 00:30

La Universidad de Deusto celebra estos días en sus tres campus (Bilbao, San Sebastián y Madrid) una semana dedicada al emprendimiento, que ha tenido su punto fuerte en la presentación de una red que agrupa todas las iniciativas sobre creación de empresas puestas en marcha en la institución. En ella se podrá integrar cualquier persona que «en algún momento haya estado vinculada a la Universidad», ya sea porque ha estudiado en ella la carrera o porque haya participado en alguna de sus acciones formativas relacionadas con innovación y emprendimiento. La comunidad, bautizada como Deusto Emprende Alumni, también incluye a empresas y administraciones, desde el Gobierno vasco y las diputaciones forales a varios ayuntamientos.

La Universidad ya cuenta con una unidad de Innovación y Emprendimiento que imparte cursos, tiene un título propio de especialización y un master dual. A partir del año que viene, tal y como anunció el martes su vicerrector, Víctor Urcelay, además impartirá un curso trasversal en todos los grados. «Entendemos el emprendimiento en su sentido más amplio y no sólo como creación de una empresa. Eso incluye también el intraemprendimiento, es decir la aportación de innovaciones en las empresas o instituciones que trabajemos por cuenta ajena», señala Garbiñe Henry, directora del área, para subrayar la importancia de incluir la materia también en otras titulaciones.

Además, la institución cuenta con dos incubadoras (Duestokabi en Bilbao e Innogune en San Sebastián), que en la actualidad acogen 35 proyectos empresariales y dan formación a personas que aún no han constituido sus empresas. «Nuestra ambición es acompañar a quienes emprenden en todo momento, antes incluso de que tengan la idea y después de que se cree el negocio. Queremos que vengan y ayudarles de forma individualizada ajustándonos al punto en que esté su proyecto. Lo fundamental es facilitarles la conexión con otros agentes, con redes profesionales, con otros emprendedores… Incluso, quizá, con sus primeros clientes. Por eso insistimos en hablar de comunidad, porque creemos que venimos de una economía basada en productos y servicios y estamos pasando a otra relacional, en la que pese a vivir en un mundo tan tecnológico el contacto entre las personas será fundamental. En el mundo del emprendimiento no se hace nada sin las otras personas», asegura Henry.

El cierre a la presentación de Deusto Emprende Alumni la puso uno de sus primeros integrantes: Borja Cembrero, quien con tan sólo 26 años ya ha puesto en marcha su propio proyecto empresarial. Este joven donostiarra es uno de los fundadores de Naiz Fit, una empresa que pretende «acabar con las devoluciones de ropa del comercio online». Para lograrlo, la firma ha desarrollado un app gratuita que, a partir de dos fotos, permite conocer las medidas exactas de una persona y trasladarlas a la web donde se quiere hacer la compra para que ésta (siempre y cuando ya conozca la herramienta) informe al usuario de la talla exacta que necesita.

Pero la firma, una de las participantes en la edición de 2017 del foro de 'startups' B-Venture que organiza EL CORREO, no es la primera iniciativa emprendedora de Cembrero. Antes de acertar hay que equivocarse, y antes de equivocarse hay que pensar. Él lo tiene clarísimo. Ha probado las tres cosas. «Si no tienes claro para dónde tirar y te lo puedes permitir, para. Al terminar el doble grado de Administración de Empresa y Derecho hice prácticas en una consultoría, pero aquello no me gustaba y empecé a asistir a todos los eventos que organiza la Universidad sobre emprendimiento. Intenté montar una primera empresa con una app para organizar pachangas, pero resultó un fracaso porque no hicimos un modelo de negocio», ríe, recordando aquel «batacazo». «Fracasando se aprende un montón. Lo volvería a hacer una y mil veces», asegura.

«No sabía qué hacer y decidí tomarme un año sabático. Ya había estado como voluntario en Uganda y Myanmar y esta vez me fui a Australia y allí trabajé de todo: en la construcción, como repartidor de comida, camarero, en una tienda de ropa…», enumera dejando un poco en evidencia lo sabático del parón. Entre aquellos trabajos, hubo uno que por fin le hizo ver por dónde podía hacer su propio camino. «Estuve cuatro meses en una 'startup' dedicada a la gestión de estancias en el extranjero para estudiantes, y allí es donde vi que yo quería emprender».

Cembrero también animó a los asistentes a indagar en las posibles ramificaciones de sus ideas iniciales. «Creamos Naiz Fit pensado en cubrir una necesidad, pero es una tecnología que puede tener más utilidades: puede servir para realizar patrones que permitan hacer ropa a medida pero comprada online, puede servir para que en tu móvil tengas tu propia tienda en la que se vayan filtrando sólo las prendas que te valgan de tus marcas favoritas…». Cembrero cerró su intervención pidiendo a quienes se animen a montar su propia empresa que «antes se libren del estereotipo del emprendedor de éxito». «Nadie sabe qué es el éxito, para cada uno es una cosa. Para mí, hoy es que tanto los que me rodean como yo estamos muy contentos con lo que hacemos», dijo vehemente.