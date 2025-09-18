Una empleada de hogar sin papeles es despedida en Bizkaia por faltar al trabajo tras una operación de apendicitis La mujer logra en los tribunales una indemnización en concepto de despido y salarios de tramitación y posteriormente otra por daños morales

Jorge Murcia Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:06

Una empleada de hogar ha ganado dos juicios después de ser despedida tras sufrir una operación de apendicitis. La mujer, que trabajaba como interna cuidando a la madre de su empleadora en un domicilio de Bizkaia -en el que figuraba como empadronada- aunque no tenía permiso ni de residencia ni de trabajo, logró en primera instancia que un tribunal declarase nulo el despido. En un recurso posterior logró además que se le reconociera el daño moral causado, resarcido con una indemnización de 7.000 euros.

Los hechos se remontan a octubre de 2024. La trabajadora, de origen guatemalteco, que tenía contrato indefinido desde el 1 de diciembre de 2022 pero no estaba dada de alta en la Seguridad Social por su empleadora, fue operada de apendicitis el día 3 de ese mes. Cuatro días más tarde recibió el alta hospitalaria, pero el día 11 se tuvo que ausentar del trabajo para que el médico le retirara los puntos de la operación.

Es entonces cuando la empleadora le comunica su despido, un día después, a través de una conversación en WhatsApp donde le confiesa que «no puedo más. Yo trabajo y mi madre es mi responsabilidad, la tengo que atender». Termina diciendo que «la única solución» es poner fin a la relación laboral.

El 19 de febrero de este año el Juzgado de lo Social número 12 de Bilbao estimó la demanda de la empleada de hogar, declaró su despido nulo y condenó a la empleadora a pagarle una indemnización de 2.751,12 euros (43,50 euros por cada día) y 5.655 euros en concepto de salarios de tramitación. No obstante, se rechazó la pretensión de la trabajadora de cobrar una indemnización de 7.000 euros por daño moral.

Esta presentó un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que además de ratificar la nulidad del despido, reconoció que se había vulnerado «el derecho fundamental a la integridad física y moral», ya que la mujer había sido despedida porque no podía prestar sus servicios como consecuencia de una operación de apendicitis. La indemnización se fija para reparar el daño moral «inherente». El tribunal estima que los daños morales están «indisolublemente unidos» a la vulneración de un derecho fundamental, según la doctrina marcada por la jurisprudencia.

La sentencia, fechada el pasado 15 de julio, contó con el voto particular contrario de una de las tres personas que componían la sala, presidida por la magistrada Garbiñe Biurrun. La jueza que emitió el voto en contra no compartía la valoración económica de la indemnización.

Contra esta sentencia cabía interponer recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.