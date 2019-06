El pan nuestro de cada día Mañana entra en vigor el decreto que permite aplicar el IVA súper reducido a algunas elaboraciones que han pasado a ser «de consumo habitual» IRATXE BERNAL Jueves, 27 junio 2019, 23:27

Hasta no hace mucho, el pan nuestro de cada día, el pan común, era el realizado por la cocción de una masa fermentada hecha con harina de trigo y agua. Al menos, según la ley. Pero los hábitos de consumo han cambiado y hoy lo común en muchas casas es la compra de los elaborados con otros tipos de cereales, salvados, fermentaciones… Cada vez lo comemos menos (31,77 kilos por persona en 2018 frente los 43 de 2007), así que el sector trata de ganarse su pan añadiendo demasiadas sutilezas (reales o publicitarias) para un Real Decreto de hace 35 años. Tocaba poner orden para evitar que, como aseguraba el año pasado un estudio realizado por los estudiantes del Máster de Calidad, Desarrollo e Innovación de los Alimentos la Universidad de Valladolid, sólo sea realmente integral el 35% del pan que actualmente utiliza ese reclamo.

A partir de mañana ya no se denomina como pan común únicamente el elaborado con harina de trigo, sino que se amplía la definición para incluir al que se prepara con harinas de otros cereales, incluyendo las integrales e incluso salvado, que son así reconocidos como «de consumo habitual». Esta medida tiene una inmediata repercusión económica, se extiende el tipo de panes que pueden llevar IVA súper reducido (del 4%) que ahora sólo se aplica al pan blanco y a su masa congelada.

Una bajada de precio que no veremos en muchos de los panes que compramos habitualmente. Muchos mantendrán el IVA en el 10% porque, pese a lo que nos dejara deducir el envase, no son realmente integrales. La nueva normativa prohíbe denominar como tal cualquier tipo de pan que contenga harinas refinadas. No importa en qué porcentaje. Sólo se considera integral el que lo es al cien por cien, independientemente del tipo de cereal. El resto deberá especificar el porcentaje exacto de harina de grano entero empleado en su elaboración.

Con menos sal

La definición de pan común también toca otros aspectos que notaremos en el paladar como el contenido máximo de sal permitido (1,31 gramos por cada cien de pan) y en las estanterías de las panaderías y supermercados, ya que la norma exige que se venda en las 24 horas siguientes a su cocción. Puede haber excepciones, pero el cliente tendrá que estar debidamente informado. Pasadas ese período de tiempo, el pan deberá de almacenarse en estanterías o vitrinas separadas de las del pan de día con carteles explicativos y, además, el vendedor tiene la obligación de «advertir verbalmente al consumidor de tal circunstancia».

La nueva norma también acota otros términos manoseados por el marketing, como artesanal, masa madre o multicereal. Para empezar, sólo es artesano (o de elaboración artesanal) el pan elaborado primando el factor humano frente al mecánico bajo la dirección de un maestro panadero o asimilado con experiencia demostrable y en pequeñas series en las que se realizará una fermentación en bloque de la masa inmediatamente después del amasado y antes de la división en piezas individualizadas.

Por su parte, para que un pan pueda venderse como elaborado con masa madre ésta deberá hallarse en una proporción igual o superior al 5 % del peso total de la harina y, por último, sólo se podrá etiquetar como pan multicereal el que se haya preparado con tres o más harinas siempre que al menos dos de ellas procedan de cereales, siempre que éstas se hallen en una proporción mínima del 10% individualmente y del 30% en su conjunto.