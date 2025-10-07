El director de Forbes España: «A partir de un cierto nivel de dinero, todo son problemas» El ejecutivo aborda también lo que supone tener grandes sueldos

Tener un gran patrimonio no siempre es sinónimo de felicidad. De hecho, contar con mucho dinero puede ser un quebradero de cabeza. Muchos no piensan así, pero Andrés Rodríguez, director de Forbes España, explica lo que supone vivir en la abundancia. «A partir de un cierto nivel de dinero, todos son problemas», afirma. Eso sí, también admite que la carencia sigue siendo el primer obstáculo.

«Hasta llegar a un mínimo de dinero, todos son problemas. Si tú no tienes dinero para mantener a tu familia, todo son problemas», sostiene. Sin embargo, cuando una persona vive en la abundancia, también puede dar quebraderos de cabeza. Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando? «A partir de cierta cantidad, que según algunos estudios la sitúan en torno a los tres millones de euros, la persona empieza a tener problemas serios de cómo gestionar el dinero, presión», explica en una entrevista para 'Ac2ality Podcast'.

Rodríguez habla de la gestión de grandes patrimonios, que puede derivar en preocupaciones. «Si a ti o a mí, ojalá te toque la lotería mañana y te toca mucho dinero, vas a tener la sensación de que las personas nuevas que conozcas no te hablan con naturalidad», afirma, dejando entrever que esa persona sospecharía de que otros se acercan por interés.

El director de Forbes en España también aborda lo que supone tener grandes sueldos. Sostiene que con ciertos niveles de ingresos, la satisfacción vital tiende a estabilizarse o incluso decrecer. «Leí hace poco que más allá de los tres millones de euros, la presión y las preocupaciones aumentan, no disminuyen», explica.

