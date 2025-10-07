El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El director de Forbes España: «A partir de un cierto nivel de dinero, todo son problemas»

El ejecutivo aborda también lo que supone tener grandes sueldos

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Martes, 7 de octubre 2025, 20:17

Comenta

Tener un gran patrimonio no siempre es sinónimo de felicidad. De hecho, contar con mucho dinero puede ser un quebradero de cabeza. Muchos no piensan así, pero Andrés Rodríguez, director de Forbes España, explica lo que supone vivir en la abundancia. «A partir de un cierto nivel de dinero, todos son problemas», afirma. Eso sí, también admite que la carencia sigue siendo el primer obstáculo.

«Hasta llegar a un mínimo de dinero, todos son problemas. Si tú no tienes dinero para mantener a tu familia, todo son problemas», sostiene. Sin embargo, cuando una persona vive en la abundancia, también puede dar quebraderos de cabeza. Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando? «A partir de cierta cantidad, que según algunos estudios la sitúan en torno a los tres millones de euros, la persona empieza a tener problemas serios de cómo gestionar el dinero, presión», explica en una entrevista para 'Ac2ality Podcast'.

@ac2ality

🎙️🎙️🎙️👀❤️‍🔥 sigues ya nuestro podcast en ig?

♬ sonido original - ac2ality

Rodríguez habla de la gestión de grandes patrimonios, que puede derivar en preocupaciones. «Si a ti o a mí, ojalá te toque la lotería mañana y te toca mucho dinero, vas a tener la sensación de que las personas nuevas que conozcas no te hablan con naturalidad», afirma, dejando entrever que esa persona sospecharía de que otros se acercan por interés.

El director de Forbes en España también aborda lo que supone tener grandes sueldos. Sostiene que con ciertos niveles de ingresos, la satisfacción vital tiende a estabilizarse o incluso decrecer. «Leí hace poco que más allá de los tres millones de euros, la presión y las preocupaciones aumentan, no disminuyen», explica.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos fallos en la misma catenaria desataron el caos en el metro en horas punta
  2. 2

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  3. 3

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  4. 4 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  5. 5

    La falta de relevo dispara los traspasos de despachos de lotería en Bizkaia
  6. 6

    Las obras de Zorrozaurre destapan los raíles del tranvía a Algorta de 1876
  7. 7 Euskadi abrirá a familias monoparentales las ayudas de 100 euros al mes por hijo
  8. 8 Dos trabajadores heridos por una descarga eléctrica en la acería ACB en Sestao
  9. 9

    El Athletic elimina 44 butacas del palco para venderlas entre 455 y 730 euros por partido
  10. 10

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El director de Forbes España: «A partir de un cierto nivel de dinero, todo son problemas»

El director de Forbes España: «A partir de un cierto nivel de dinero, todo son problemas»