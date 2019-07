Jaime Urizar, director territorial zona norte de AIG «Los directivos tienen el patrimonio personal expuesto a sus errores» Jaime Urizar. Urizar destaca que las empresas vascas están más concienciadas de la necesidad de blindar con seguros la responsabilidad civil del consejo y la dirección JORGE MURCIA Jueves, 4 julio 2019, 02:03

Los seguros de responsabilidad civil están muy extendidos -en realidad, son obligatorios- entre determinados colectivos de profesionales, especialmente aquellos dedicados a actividades relacionadas con la salud (médicos, odontólogos, etc.). Pero también están empezando a generalizarse aquellos que blindan a las empresas frente a posibles errores cometidos por directivos o miembros del consejo de administración en el ejercicio de sus tareas (los denominados seguros D&O). Equivocaciones -o malas praxis- que según Jaime Urizar, director territorial de la Zona Norte de AIG, suelen asumir «de manera personal» los administradores y directivos, con el coste que conlleva no sólo para su patrimonio personal, sino también a nivel de reputación.

-¿Por qué debería una empresa contratar un seguro D&O?¿Tiene sentido que hoy día las compañías no suscriban este tipo de pólizas?

-Actualmente estamos viendo que cada día aumenta el nivel de reclamaciones. Según se indica en la Ley de Sociedades de Capital (LSC), los directivos y administradores son legalmente responsables tanto de los errores como de omisiones en la gestión en la sociedad en el caso de que haya un perjuicio financiero por parte de un tercero o incluso la propia sociedad o los propios accionistas, a través de la acción social de responsabilidad. Esos errores los asumen de manera personal, solidaria e ilimitada, de forma que tienen su patrimonio personal expuesto, así como daños reputacionales. Por tanto, no tiene ni sentido ni lógica que una empresa no contrate una póliza de D&O para su consejo y para sus directivos. De hecho, cualquier empresa u organización, incluidas las asociaciones sin ánimo de lucro, deberían tenerlas para que la protección de sus administradores sea la más completa.

-¿Se está dando un mayor número de casos de responsabilidad civil, es más una cuestión de concienciación, o ambas cosas?

-Efectivamente, cada vez hay más reclamaciones debido en parte a la mayor concienciación y a que cada vez tenemos más influencia de la cultura de la reclamación por influencia de los países sajones. Además, cada vez se está dando más peso a los cargos directivos con la tendencia a la transparencia y a la divulgación de información por parte de las empresas con figuras como el 'compliance penal' o la reciente norma UNE 19602, que ha introducido el 'compliance tributario'. De hecho, para exponer cifras que permitan hacerse una idea del número de reclamaciones, en 2018 en AIG España (donde suscribimos gran cantidad de riesgos, entre los que se encuentran RC General, Accidentes, Transportes…) se recibieron 949 nuevas notificaciones, de las que 404 fueron referentes a pólizas de responsabilidad civil de administradores y directivos.

-¿Cuáles son las casuísticas más comunes de responsabilidad civil en las empresas?

-Temas referentes a procesos concursales e insolvencias, en las que vuelve a haber un repunte (con un incremento en empresas de un 5,6% en 2018), acciones sociales de responsabilidad, acciones individuales, casos relacionados con organismos reguladores, temas referentes a los daños reputacionales tanto de los D&O como de las propias entidades (a las que también damos cobertura con algunos de nuestros productos como Full Back). O a aquellos relacionados con la responsabilidad tributaria subsidiaria, casos de prácticas de empleo indebidas… Existe una amplia variedad de situaciones que pueden derivar en responsabilidad para los D&O y en las que además notamos un gran incremento, como hemos señalado antes.

-Supongo que cuanto más grande es una compañía, más conciencia y posibilidad tendrá de contratar estos productos, ¿no es así?

-Efectivamente. La mayoría de las sociedades grandes son cotizadas, donde el nivel de reclamaciones se multiplica exponencialmente, ya que existen más controles por parte de los organismos reguladores.

-¿Y las pymes?

-Hace unos años este tipo de póliza se compraba por las grandes corporaciones. Sin embargo, la legislación, los controles y las reclamaciones han aumentado también para las pymes, que se han visto afectadas por un número de reclamaciones cada vez mayor. Además, desde AIG tenemos un producto muy completo específico para este tipo de empresas, conocido como Full Back, en el que se da cobertura también a la propia entidad.

-¿Cómo están posicionadas las empresas vascas en este sentido?¿Están más, menos, o igual concienciadas que las del resto de España?

-En el País Vasco, la concienciación de la contratación de estas pólizas es mayor. Siempre ha habido una gran tradición del seguro, con mucha influencia británica, por lo que en este sentido creo que siempre han estado por delante.

-La inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y, por tanto, el aumento de la ciberdelincuencia, ¿qué incidencia está teniendo en el sector?

-Hay una relación directa entre el coste y la oportunidad en la ciberdelincuencia en tanto que se pueden hacer ataques masivos con un bajo nivel de coste y conocimientos consiguiendo un alto rédito económico. El aumento de las tecnologías afecta a todo el mundo, tanto al atacante como al que se defiende, aunque los criminales suelen ir un paso por delante. La inteligencia artificial ha entrado en las grandes corporaciones para predecir el comportamiento de empleados malintencionados con diferentes técnicas para alertar o bloquear el acceso a unidades o ficheros por detectar un comportamiento anómalo. También ha entrado en las transacciones financieras, pudiendo detectar y bloqueando una transferencia inmediata de fondos si el algoritmo considera que existe una suplantación de identidad o es una transferencia ilegítima. En cualquier caso, la incidencia de la inteligencia artificial es cada vez mayor y el consejo de administración puede ser responsable 'in vigilando' de cualquier ciberataque por una falta de supervisión al respecto

-¿Afecta de alguna manera la nueva Ley de Protección de Datos al negocio?

-La RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) regula la protección de datos de los ciudadanos otorgándonos más transparencia y derechos. Para ello, las empresas deben implementar un mayor control interno y poder demostrar qué datos están utilizando, cómo los están tratando, para qué, quién es la persona responsable y cómo los están custodiando. Los perjuicios financieros derivados de un uso ilegítimo de información de datos personales pueden ser costes forenses, legales, gastos de notificación al regulador y a los perjudicados (si aplica), responsabilidad civil frente a terceros y posibles sanciones administrativas del regulador. Las empresas son conscientes de que el riesgo cero no existe. Además, cualquier ley que venga a regular un sector siempre afecta a los administradores, ya que son los responsables de ponerla en práctica, debiendo tomar las medidas necesarias para cumplir con la misma.

-Su empresa también atiende el mercado de la responsabilidad civil especializada para administraciones públicas. ¿Qué diferencias hay con la de las empresas?

-Efectivamente, AIG es un referente también en cobertura de Responsabilidad Civil de Autoridades y Personal al Servicio de las Administraciones Públicas con sus productos APAP (específico para ayuntamientos y corporaciones municipales), así como con su producto AYGEP, que está más enfocado a las denominadas como entidades semipúblicas. Es decir, aquellas que operan en el tráfico mercantil pero que son 100% controladas con capital público. Respecto a las diferencias, se trata de un producto completamente adaptado al ámbito administrativo, que no distingue entre error de gestión y error profesional. Se da cobertura a las reclamaciones de la administración, las de terceros, las laborales y los daños reputacionales. El personal público responde por cualquier error, omisión, vulneración o incumplimiento de obligaciones o deberes con su propio patrimonio.