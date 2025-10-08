¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión? La prestación de jubilación representa en España aproximadamente el 80% del último salario percibido, por lo que es conveniente tener un colchón de ahorro

Con la jubilación se abre esa última etapa en la que, por lo general, uno aspira a disfrutar de la vida con la máxima tranquilidad posible. Un momento que se visualiza durante décadas pero que está lleno de incógnitas. ¿Cuántos años más viviré? ¿Me alcanzará con la pensión, o tendré que llegar al retiro con un buen dinero ahorrado? Y en este último caso, ¿cuánto? Aunque todo depende de las circunstancias personales (salud, familia, o expectativas de nivel de vida), es probable que para mantener el poder adquisitivo previo a la jubilación sea necesario tirar de la hucha.

Y eso que las pensiones españolas son de las más generosas de Europa. No tanto por cantidad sino en lo que se refiere a la tasa de sustitución. Es decir, el el porcentaje que supone la pensión de jubilación sobre el último salario percibido en la etapa laboral. Si hablamos únicamente de pensión pública, en España representa casi el 80%.

También hay que tener en cuenta otros factores, como la esperanza de vida o la inflación. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la esperanza de vida de los que llegaban a los 65 años en España en 2023 era de 21,68 años (haciendo una media entre ambos sexos, ya que las mujeres suelen vivir más). En cuanto a los precios, pueden aumentar de forma exponencial año tras año. Por ejemplo, con un 2% de inflación anual de media, dentro de 30 años necesitaremos 1.811 euros para mantener el mismo poder adquisitivo que hoy en día representan 1.000 euros.

Por eso, el objetivo es que al menos nuestros ahorros (y eso suponiendo que las pensiones públicas se sigan revalorizando conforme al IPC) batan a la inflación.

Cómo calcular el dinero que hay que ahorrar

Según el portal 'Finanzas para todos', iniciativa encuadrada dentro del Plan de Educación Financera y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se estima que durante la jubilación se necesita tener entre el 70% y el 90% de los ingresos que se tenían antes del retiro laboral. Y existen herramientas, de validez más o menos general, para calcular el dinero que tendremos que tener ahorrado en el momento de la jubilación.

Una de las fórmulas más sencillas, según los expertos de Nationale Nederlanden, consiste en:

- Multiplicar por 12 el gasto mensual que supone mantener nuestro nivel de vida actual. Por ejemplo, 2.000 euros al mes multiplicado por 12 son 24.000 euros. Habrá que calcular lo que percibiremos en concepto de pensión de la Seguridad Social. El organismo cuenta con una calculadora que permite simular esa futura prestación. Si es de 1.500 euros, ingresaremos por esa vía al año 21.000 euros (teniendo en cuenta 14 pagas). Después hay que restar a la primera cantidad la segunda (24.000-21.000= 3.000 euros). Y esa última cifra habrá que multiplicarla por la esperanza de vida estimada a partir del momento de la jubilación. Si nos retiramos a los 65 años, de media tendremos por delante 21 años (hasta los 86 años). De esta forma, deberemos tener ahorrados 63.000 euros. Es una cifra orientativa, porque tampoco se tienen los mismos gastos en la etapa de jubilación que en la de trabajo (y más con hijos a cargo).

- La regla del 4%. Consiste en retirar el primer año de jubilación el 4% de lo ahorrado. Un porcentaje que se ajustaría en los siguientes años teniendo en cuenta cómo evoluciona la inflación. Como expone el BBVA en su portal web 'Mi Jubilación', si en nuestra cartera de ahorro e inversión (que puede estar compuesta por planes de pensiones, fondos, seguros, etc.) tenemos 100.000 euros en el momento de retirarnos, el primer año deberíamos disponer de 4.000. Si durante esos 12 primeros meses la inflación es del 2%, al año siguiente retiraríamos de la hucha 4.080 euros. Y así sucesivamente.

De todas formas, esta regla no se ajusta exactamente a la situación de todos los ahorradores. En primer lugar, porque presupone que los gastos de la persona se incrementan cada año según la tasa de inflación, y no el rendimiento de su cartera de ahorro-inversión. También hay que tener en cuenta que en algunos años se gastará más o menos que el aumento de los precios. Además, la regla dibuja un horizonte temporal de 30 años de vida tras la jubilación, que obviamente muchas personas no alcanzarán.

- La 'fórmula Greene'. Un método de ahorro popularizado por la economista Kimmie Greene que juega con dos variables: el salario bruto anual de una persona y su edad. Propone comenzar a ahorrar lo antes posible. Lo ideal es empezar cuando se consigue el primer empleo. En esos primeros años de ahorro se debería aspirar a gastar, como mucho, un 75% del salario bruto anual. Aunque más que la cantidad ahorrada lo interesante es conseguir meter en la hucha una cuarta parte de lo ganado. La 'fórmula Greene' contempla cuatro fases.

La primera consiste en llegar a los 30 años con un ahorro equivalente a un salario anual. Después se debe adoptar un ritmo de ahorro lo más constante posible. En tercer lugar, cada lustro hay que meter en la hucha como mínimo un salario anual bruto. Es decir, a los 35 años se debería tener ahorrado el doble del salario anual; a los 40, los ahorros serían el triple del sueldo; a los 45, al menos el cuádruple; y a los 50, los ahorros deberían multiplicar por cinco el salario bruto anual. La última fase del plan trata de mantener ese ritmo de ahorro hasta los 65 años de edad -la legal de jubilación si se ha cotizado el periodo mínimo exigido-. En ese momento los ahorros representarían ocho salarios anuales brutos.

