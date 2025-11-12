La desconocida saga multimillonaria de los Rubiralta Los hermanos Jordi, José Luis, Xavier y Marc son dueños y herederos de la farmacéutica Werfen y, con un patrimonio de 4.600 millones de euros, figuran en el 'top 10' de familias más ricas de España

«El padre la crea, el hijo la mantiene, el nieto la cierra». Es uno de tantos refranes aplicados a las empresas familiares que no sobreviven al paso de las generaciones. No es el caso de los Rubiralta Giralt, herederos y dueños del imperio farmacéutico Werfen, y que forman una de las familias más ricas de España.

Según la revista Forbes, los hermanos Jordi, José Luis, Xavier y Marc figuran en el noveno puesto del 'top 10' de sagas familiares con mayor patrimonio: 4.600 millones de euros amasados fundamentalmente gracias a la actividad de la empresa -heredada de sus padres- y a los distintos instrumentos de inversión que manejan.

A cada uno se le atribuye una fortuna de 1.100 millones de euros (salvo Jordi, que posee 1.200 millones), pero todos ellos hacen de la discreción su bandera. Apenas se sabe que son apasionados del esquí (poseen casa en Baqueira) y de las excursiones montañeras. Todos los focos están puestos en su actividad empresarial al frente de una compañía líder en la fabricación de equipos de diagnóstico médico.

Werfen, con sede en Barcelona, opera directamente en 30 países, cuenta con centros tecnológicos en Estados Unidos y Europa, y emplea a unas 7.100 personas. El pasado año facturó 2.184 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de 170 millones de euros.

El origen de la compañía se remonta a 1966, cuando los hermanos Francisco y José María Rubiralta, originarios de Manresa, compraron Izasa, una empresa especializada en la distribución de material técnico hospitalario y que años más tarde se transformaría en Werzen.

Izasa era una de las dos patas del grupo industrial conformado por los hermanos Rubiralta, que en 1967 fundaron la acería Celsa. Las desavenencias fraternales abocaron en 2006 a la separación del holding. Cada uno de los hermanos vendió al otro la parte del negocio con la que deseaba quedarse: el acero para Francisco, los equipos sanitarios para José María.

Trayectorias dispares

En aquel momento Celsa facturaba 2.800 millones de euros, y Werfen unos 600. El transcurrir del tiempo invirtió el protagonismo de las empresas: la acería, en caída libre, pasó en 2023 a manos de dos fondos de inversión, mientras que la farmacéutica crecía a pasos agigantados tanto en tamaño como en facturación y beneficio. Actualmente Werfen tiene una cuota de mercado del 30% e invierte cada año el 9% de su facturación en I+D (179 millones de euros en 2024).

Marc (1983), el más pequeño de los hermanos, preside la empresa desde 2019. Es uno de los responsables de la expansión internacional del grupo al adquirir Immucor. Esa compra, explica la revista Forbes, «representó un gran incremento de deuda pero también de capacidad tecnológica».

Bajo la dirección de Marc, Werfen ha distribuido jugosos dividendos (80 millones de euros en 2022) pese a que en los últimos ejercicios ha contenido su política de gastos para reforzar su estructura financiera.

Jordi (1973) es el primogénito y asumió la presidencia de la empresa tras la muerte del padre en 2012. Lidera además el holding Yucon Capital, dedicado entre otras cosas a la compraventa de inmuebles en las milla de oro de las principales calles comerciales de España. Además, posee participaciones en empresas cotizadas, como el 3% de la también catalana Fluidra, líder mundial en la fabricación de piscinas.

Xabier (1979) se dedica sobre todo a gestionar las inversiones externas, lo que incluye la apuesta por 'startups' sanitarias vinculadas al diagnóstico. Wergen ha invertido más de 20 millones de euros en este tipo de compañías a través de We Venture Capital.

Los cuatro hermanos son propietarios a partes iguales de la compañía y están en el consejo de administración. Participan juntos en negocios a través del grupo inmobiliario y financiero Monterri Investment, dueño de varios edificios, al margen de la Torre Werfen, la sede central del grupo, en L'Hospitalet.

Además, tres de los cuatro hermanos controlan -a título particular- Klimcap Capital, una sociedad de capital riesgo. Jordi figura en el puesto 43 de mayores fortunas de España de la lista Forbes, y sus hermanos José Luis, Marc y Xavier ocupan el 48, 49 y 50 respectivamente.

