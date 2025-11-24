«Debemos desarrollar sentido crítico frente a la IA» «La Inteligencia Artificial ya toma muchas decisiones por nosotros como consumidores», dice la experta en transformación digital Esther Checa

Jorge Murcia Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:07

La forma en que buscamos y accedemos a información en internet ha cambiado radicalmente en un corto espacio de tiempo, de manera que, casi sin darnos cuenta, la Inteligencia Artificial (IA) está tomando muchas decisiones por nosotros a la hora de consumir. De ahí la importancia de desarrollar un sentido crítico «y no delegar nuestra responsabilidad en terceros».

Es el mensaje lanzado por Esther Checa durante la ponencia que precedió a la entrega de los premios Digitaltek, celebrada este lunes en el museo Guggenheim. Directora de Innovación de la empresa de soluciones digitales T2Ó, Checa atesora más de 20 años de experiencia en consultoría estratégica de proyectos de innovación y transformación digital.

La experta en digitalización recuerda que, pese a tratarse de una tecnología reciente, «llevamos 20 años viviendo con la IA, porque ya estaba encapsulada en nuestras experiencias en internet», al utilizar motores de búsqueda como Google o al explorar el uso de las redes sociales.

Ahora, la IA generativa ha supuesto un salto enorme «que está transformando una parte importante de nuestras vidas», y con la facultad de desarrollar capacidades «en las que hasta ahora el ser humano estaba por encima de las máquinas».

Hasta hace bien poco una búsqueda en internet se traducía en la presentación de una serie de páginas sobre las que hacer clic, pero ahora «un buscador puede dar respuestas a nuestras preguntas sin que hagamos clic en los resultados». De manera que «la información que se nos presenta ya toma decisiones por nosotros».

Atracción y miedo

La sociedad, considera Checa, vive la transición entre «unos 'chatbots' que no aportaban un valor real en las interacciones digital, y unos agentes de IA que van a empezar a tomar muchas de esas decisiones», lo que tendrá «un impacto relevante en la experiencia de cliente».

Esta capacidad tecnológica puede ser vista «de forma muy atractiva, y con potencial. Pero el componente humano es muy importante, porque no todas las personas conectan con esos cambios, y pueden tener miedo». Por eso, además de desarrollar habilidades técnicas para manejar la IA, «hay que aprender a aprender por la velocidad a la que va la tecnología. Y tener pensamiento divergente, crítico, va a ser fundamental».