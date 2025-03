Los costes 'ocultos' de no hacer testamento Lo que muchos ven como un trámite innecesario o un tema «para más adelante» se convierte, en el peor momento posible, en una bomba de relojería

Iñaki Barredo Autor del libro 'Hábitos legales' Lunes, 31 de marzo 2025, 00:43 Comenta Compartir

Pocas decisiones —o más bien, no decisiones— tienen un impacto tan directo y doloroso en nuestros seres queridos como la de no hacer testamento. Lo que muchos ven como un trámite innecesario o un tema «para más adelante» se convierte, en el peor momento posible, en una bomba de relojería: mayores gastos, trámites interminables y tensiones familiares que podrían haberse evitado con un simple documento.

¿Por qué seguimos aplazándolo? Quizá porque nadie nos ha explicado el precio real de ese «ya lo haré»: un coste que no se mide solo en euros, sino en tiempo robado, oportunidades perdidas y heridas emocionales que tardan años en cerrarse.

Este es el lado oscuro de no hacer testamento. Y es hora de hablar de él...

Coste económico

El primer golpe para los herederos es el impacto en su bolsillo. El no hacer testamento supone un gravamen económico para los herederos. Los trámites iniciales se pueden multiplicar por cinco. Al no haber testamento, los herederos se ven obligados a tramitar en la notaría una declaración de herederos abintestato, cuyo coste es muy superior a hacer previamente el documento oficial. Este es el primer mazazo que recibirán los beneficiarios.

Coste de tiempo: la herencia bloqueada

Al no haber otorgado testamento, los tiempos y los trámites son mayores. Con un documento firmado ante notario, en 15 días hábiles se pueden empezar los trámites para la aceptación de la herencia. Sin embargo, cuando no se hace testamento los plazos se alargan, y se van a más de dos meses. Ello conlleva una pérdida de oportunidad e incluso, en muchos supuestos, cuentas bancarias congeladas y propiedades que no pueden venderse. En un mundo donde el tiempo es dinero, esta demora puede resultar devastadora.

Coste emocional

Un factor también a tener en cuenta es la parte emocional. Al no haber testamento, los herederos se encuentran que deben buscar dos testigos que nos sean familiares y que no tengan relación con la herencia, a los que deben llevar a una notaría para realizar el trámite de declaración de herederos abintestato.

¿Cómo se siente tener que buscar estos testigos para declarar ante notario mientras aún se llora a un ser querido? Es una carga innecesaria en un momento de vulnerabilidad. La falta de testamento no solo alarga el duelo, sino que añade estrés y conflictos potenciales entre beneficiarios.

Riesgo de bloqueo de la herencia

Las herencias que acaban bloqueadas en numerosas ocasiones son herencias sin testamentos. Al tenerse que enfrentar los herederos a una serie de trámites y costes económicos, en numerosas ocasiones, se retrasan los trámites y en otras ocasiones acaban bloqueadas.

El testamento: tu legado de tranquilidad

Hacer testamento no es solo un acto jurídico; es un regalo de claridad y protección para tu familia. Permite incluir cláusulas personalizadas, evitar disputas y garantizar que tus bienes lleguen a quienes tú decidas, con el objetivo de evitar conflictos y preservar el patrimonio. La planificación es importante para evitar bloqueos.

Temas

Audiencias