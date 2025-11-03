El consejo de un asesor a los que compran piso: «Con este documento puedes ahorrarte mucho dinero» Se trata de un certificado que puede ahorrar más de un disgusto a los compradores

Es un detalle que no tienen en cuenta muchos compradores y que puede suponer un importante gasto imprevisto a la hora de adquirir una vivienda. Se trata de la solicitud del certificado de la comunidad, «un simple papel que puede ahorrarte miles de euros», avisa el asesor inmobiliario Sergio Gutiérrez.

«Y asegúrate de que tenga menos de 7 días. Si no, podrías acabar pagando las deudas del antiguo propietario», insiste. El documento debe de estar firmado por el administrador o presidente de la comunidad de vecinos. De esta manera, garantizas que no haya ninguna deuda pendiente a asumir cuando seas a todos los efectos propietario del inmueble.

Pone como ejemplo la de un conocido que su certificado tenía 20 días y, antes de la firma, se había aprobado una derrama en la comunidad para cambiar el ascensor. Suponía un gasto de 8.000 euros. «Nunca compres un piso sin este documento... y que no tenga más de siete días porque puedes acabar pagando deudas del antiguo propietario», volvía a recordar Gutiérrez. «La mayoría no tiene ni idea de esto».

