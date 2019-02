«Sin honestidad no hay éxito empresarial» Enrique Ordieres, presidente de Cinfa. Enrique Ordieres-Presidente de Cinfa La empresa farmacéutica se prepara para cumplir sus primeros cincuenta años IRATXE BERNAL Jueves, 7 febrero 2019, 01:51

«Creo que si no hay honestidad no hay éxito empresarial a largo plazo. Puede haber una cuenta de resultados buena, pero será coyuntural». Para Enrique Ordieres, presidente de Cinfa, la integridad aporta credibilidad, tanto en el mercado como de cara a los propios trabajadores, «que cada vez dan más consideración a los valores a la hora de fichar por una firma o permanecer en la que están». Este bilbaíno, máximo responsable desde hace ya trece años de una empresa líder en el sector farmacéutico que este ejercicio llega a su 50 aniversario, participará el próximo día 11 en la mesa redonda '¿Se puede llegar lejos siendo honesto?', que organiza Luse Ingeniería con la colaboración de BIC Bizkaia Ezkerraldea (en cuya sede barakaldesa se celebrará) y el Ayuntamiento de Barakaldo.

-¿Cómo definimos la honestidad?

-Es difícil hacer una definición porque puede tener muchas percepciones, pero creo que es tener una actitud justa, honrada, razonable… Es una actuación íntegra con todo el entorno, una actitud ante la vida que no sólo hay que cuidar en la empresa, pero que ahí hay que cuidarla mucho.

-¿Qué relación hay entre honestidad y éxito empresarial? ¿Se puede tener éxito siendo honesto, pese a que esté generaliza la idea contraria?

-No sólo creo que honestidad y éxito empresarial son compatibles, sino que mantengo que deberían ir absolutamente ligados. Tristemente, es verdad que hay muchos casos de éxito empresarial en los que no hay honestidad, pero creo que a largo plazo las empresas con persona íntegras son las que de verdad triunfan. Porque, al final, la honestidad es una cualidad de las personas. No de una sociedad anónima. Una sociedad anónima no es honesta; es honesta la gente que trabaja en ella. Además, habría que definir qué es el éxito. Para mí no es sólo una cuenta de resultados. Es un proyecto en el que tienes resultados pero del que además te sientes orgulloso de su trabajo y su compromiso social.

-Hace cuatro años un estudio de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago decía que las empresas de las que los propios trabajadores valoran la integridad son las que logran más beneficios. ¿Cómo se consigue que los trabajadores perciban esa honestidad?

-Con el ejemplo en el trabajo diario. En el día a día se ve si la honestidad está integrada en todos los estamentos de la empresa. Si no es así no creo que se pueda exigir compromiso o permanencia a las personas. Quienes son honestos al final se comprometen con proyectos honestos. Creo que cada vez más estos valores se consideran por encima de mejoras salariales que se puedan lograr en otra firmas. Una empresa no es sólo atractiva por sus salarios. Estos son básicos, pero no determinantes si hay otras cosas que son más atractivas. En las nuevas generaciones esto se percibe ya una manera muy intensa.

-¿De qué valores ha de estar acompañada para que sea percibida?

-La honradez, por supuesto, pero también la transparencia y el cuidado de las personas. A veces esa honestidad y esa trasparencia nos obligan a decir cosas que son complicadas, pero no por ello hay decirlas de cualquier manera sin mirar si se hiere a la gente. Hay que buscar el equilibrio, que a veces no es fácil entre asertividad y empatía. También hay que buscar la equidad en la toma de decisiones y la igualdad de oportunidades. Pero cuanto más grandes son las empresas más difícil es conseguir que todo esto trascienda a todos los niveles.

-¿Cómo se puede velar por la honestidad (o garantizarla) cuando una empresa, como es el caso de Cinfa, cuenta con 2.000 trabajadores y seis plantas de producción?

-En nuestro caso hay que sumar otra dificultad; hemos crecido muy deprisa. En 20 años pasamos de tener 200 trabajadores a tener 2.000. En muy poco tiempo pasas de una cultura más propia de la empresa familiar a ser una gran empresa, y eso hace que no siempre puedas llegar a todo. Pero la máxima sigue siendo predicar por el ejemplo; asegurarse de que en todos los niveles haya personas que trasmitan estos valores. Hay personas clave en la organización y esas tienen que ser ejemplo, porque si esas fallan desprestigian absolutamente la empresa de la noche a la mañana. Afortunadamente yo creo que las conductas deshonestas hoy son fulminantes para quienes no han actuado debidamente. También hay herramienta, los 'compliance', que marcan los códigos de conducta, las responsabilidades, los protocolos de actuación… Normas que van mucho más allá de cumplir con la legislación. Normas propias de cada firma que obligan y comprometen a las personas que trabajan en ella. Además, hay que crear mecanismos de denuncia anónima para los casos en los que alguien detecta alguna práctica que no vaya conforme a estos códigos. Y estas personas no tienen que ser sólo de los propios trabajadores, sino también cualquier cliente o proveedor. Todos han de saber que pueden acudir a la propia empresa. Sin embargo, insisto en que todo esto está muy bien, ayuda, pero lo más importante es que se los buenos ejemplos vivan de una manera integral.

-¿Y cómo se logra que la honestidad sea percibida también el mercado? ¿Se cala a los impostores?

-Creo que sí. Creo que cada vez el mercado y los 'stake holders' (grupos de interés) tienen más claro qué empresas tienen personas honestas y cuáles no. El público cada vez tiene más información, cada vez es más inteligente y cada vez distingue mejor a los impostores. Y eso hace que las firmas que tienen a esas personas integras tengan más valor. Los embajadores de la compañía son los propios trabajadores, los proveedores y los clientes. Ellos derriban los tópicos de que las empresas de determinados países o regiones son más serias. Cada vez se piensa más en los valores de las empresas y también en este caso las nuevas generaciones parece que vienen con las ideas muy claras. Cuando compran un producto u otro valoran también todo lo que hay detrás. Miran qué valores rodean ese producto y no sólo su precio.

-El mismo estudio de la Universidad de Chicago también decía que los beneficios son lo que más hacen peligrar esa honestidad en cuanto aparece la figura del accionista. ¿Pesa de alguna manera esta consideración a la hora de plantearse una hipotética salida a Bolsa?

-No está en nuestros proyectos salir a Bolsa, pero no por evitar interferencias en nuestros valores, sino porque nuestro perfil es otro y estamos cómodos en él. Pero de todas formas no creo que los valores deban cambiar en función de quién sea tu inversor. Si eres honesto lo tienes que ser siempre. No es una actitud que se pueda adoptar en un momento económico. Si los valores de tu inversor no casan con los tuyos habrá otras opciones. Además, hasta para el accionista ya no vale el rendimiento por sí solo, pese que puede comprar y vender anónimamente. Creo que cada vez más se opta por invertir en empresas que actúan de manera ética y eso se percibe en la empresa.