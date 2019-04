La cada vez más complicada labor de sacar 'chispas' al dinero La industria de la gestión de activos se enfrenta a retos como la inestabilidad de los mercados, los cambios demográficos o la mejora de su eficiencia operativa JORGE MURCIA Lunes, 29 abril 2019, 22:57

Pocos años han sido tan malos para la gestión de activos como 2018. Los partícipes de fondos de inversión, de pensiones, seguros y otros instrumentos financieros vieron en su gran mayoría como la rentabilidad acumulada en periodos precedentes se esfumaba víctima, entre otras causas, de la inestabilidad de los mercados. Pero son muchos más los retos a los que se enfrenta la industria del 'assets management' a la hora de sacar 'chispas' al dinero de los inversores, pese a que las perspectivas de crecimiento del sector son «muy reseñables». Así lo creen los expertos de KPMG, que han elaborado un informe con los desafíos que la gestión de activos tiene que superar en este y los años venideros.

La industria abarca un amplio espectro de actores, como gestoras y fondos de inversión y de pensiones, aseguradoras, banca privada, fondos soberanos, 'hedge funds', etc. Todos ellos deberán «hilar fino» para conseguir retornos positivos en las inversiones. Al contexto, que parece asentarse definitivamente, de inestabilidad de los mercados financieros, se le unen retos como la necesidad de adaptarse a los cambios sociales y demográficos, o de mejorar la eficiencia operativa en un escenario de «estrechamiento de márgenes por la progresiva reducción de comisiones y rentabilidades». Ese esfuerzo corre paralelo a la inversión en tecnología para hacer frente a la competencia de nuevos competidores como los 'roboadvisors', o la necesidad de atender a las cada vez más numerosas obligaciones regulatorias.

Crecer con turbulencias

Las perspectivas de crecimiento del sector son considerables, especialmente en el caso de España y sobre todo en lo que se refiere al ahorro colectivo. El patrimonio gestionado en fondos de pensiones apenas supone el 9,5% del Producto Interior Bruto (PIB), muy por debajo del 85% de la media de la OCDE. Y la comparativa con la mayoría de los países nórdicos y anglosajones puede llegar a ser sangrante. Sin embargo, también es verdad que el contexto actual de los mercados financieros hace difícil encontrar retornos positivos que atraigan nuevo ahorro, ya sea minorista o mayorista. Por eso cada vez más se buscan activos e inversiones alternativas con los que obtener mayores retornos. La difícil coyuntura del sector también explica «el viraje» que están protagonizando los fondos de pensiones «al pasar de las viejas fórmulas de prestación definida a los sistemas, cada vez más extendidos, de aportación definida».

Cambios demográficos y sociales

Han creado nuevos y diferentes clientes a los que atender, sostiene el análisis de KPMG. Desde las nuevas clases medias, a un mayor número de personas con rentas altas. O jóvenes emprendedores que se han convertido en millonarios después de vender su 'startup', pero que tienen otra filosofía de inversión, etc. A favor del futuro de la industria juega la combinación de dos factores como son el envejecimiento de la población y unos recursos públicos menguantes, «con el desafío que ello supone para el pago de las pensiones públicas». Los expertos de la consultora creen que los ciudadanos «deben empezar a ahorrar, si no lo han hecho ya, para garantizarse un nivel de vida aceptable en su jubilación». Además, las expectativas de los inversores/ahorradores son diferentes a las de las generaciones anteriores. Las actuales ('Millennials') y futuras ('Generación Z') no sólo son más activos tecnológicamente, sino que tienen otra filosofía de vida y valores.

Los nuevos valores

. Los más jóvenes prestan más atención al carácter social y sostenible e sus inversiones. Por eso cobran mayor importancia aquellas con impacto y criterios ESG (acrónimo de Environmental, Social and Governance). No sólo es una cuestión ética. También económica, puesto que distintos estudios demuestran que las empresas responsables ofrecen mejores retornos económicos a largo plazo. La industria de la gestión de activos deberán tener en cuenta además la creciente presencia de la mujer, no sólo como poseedora de activos, sino por su «mayor participación en la vida económica y empresarial».

La tecnología

Los clientes cada vez usan más la tecnología a la hora de controlar y gestionar sus ahorros. No solo pueden, sino que también quieren tener acceso a sus inversiones y consejos sobre sus inversiones a través de distintos dispositivos (ordenadores y, sobre todo, teléfonos móviles). Si ese asesoramiento profesional sin las rigideces de las oficinas no se lo prestan las firmas tradicionales, acudirán a las numerosas 'startups' que han irrumpido en el mercado ofreciendo «soluciones sencillas, profesionalizadas y digitalizadas», como los 'roboadvisors'. De ahí que los operadores tradicionales tienen la ardua tarea de ser más eficientes y al mismo tiempo tecnológicamente más avanzados.

La carga regulatoria

Los costes de operación de la industria de la gestión de activos se han incrementado de forma sostenida en los últimos años. Buena parte del impacto en esos costes proviene del «creciente número de normativas y de los requerimientos a cumplir». Pero hay más factores que contribuyen a encarecer la operativa, como los costes tecnológicos y «el esfuerzo que se viene realizando en la innovación en 'robo advice'» ya que los clientes demandan una mayor inmediatez y conectividad.