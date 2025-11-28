Estos son los coches 'eco' que puedes comprar a buen precio en el Black Friday Crece el interés por los modelos con etiqueta 'cero' y 'eco' debido a la mayor oferta y a la implantación de zonas de bajas emisiones en las principales ciudades

I. Bernal Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:34

El Black Friday llega ya a todos los sectores, incluyendo al de la automoción y su mercado de coches reacondicionados, una alternativa que año a año gana terreno y en la que ya se hace fuerte la preocupación por la contaminación medioambiental. Según los datos registrados este mes por 'Clicars', compañía pionera de este sector en España, casi la mitad de los potenciales compradores ya buscan modelos etiqueta 'cero' o 'eco'. «El interés por una movilidad más sostenible sigue creciendo, pero la realidad económica impide a muchos conductores acceder a un vehículo nuevo de este tipo», explica José Carlos del Valle, su consejero delegado.

La etiqueta 'eco' (pegatina verde y azul) corresponde a los híbridos no enchufables o con una autonomía menor a 40 kilómetros y a los coches propulsados por gas natural o gas licuado del petróleo. La 'cero' (pegatina verde y azul) es para coches eléctricos, híbridos enchufables con una autonomía igual o mayor a 40 kilómetros y vehículos de pila de combustible de hidrógeno. Según este estudio, entre ambas categorías suman el 44% de las búsquedas totales de estas semanas previas al Black Friday, muy por encima de los gasolina (35%) o diésel (21%), que experimenta una caída del 10% respecto al mismo periodo de búsqueda del año pasado.

Estos datos no sólo podrían reflejar un cambio de tendencia en las preferencias de los consumidores, sino también el impacto de la implantación de zonas de bajas emisiones en las principales ciudades españolas y la creciente oferta del vehículo joven 'eco o 'cero' a precios competitivos», señalan desde la empresa.

¿Y dentro de estos criterios cuáles son las marcas más demandadas? Pues las ofertas más consultadas corresponden al Citroen C4, los Peugeot 2008 y 3008 SUV, el Opel Corsa, el Toyota C-HR y el Fiat 500, «lo que refleja la popularidad de los vehículos prácticos, cómodos y eficientes». «Los SUV (vehículo utilitario deportivo) concentran más de la mitad del total de búsquedas y se consoliden como la carrocería favorita, seguidos de los compactos (30%) y las furgonetas (4%). En el caso concreto de los coches eléctricos, la preferencia por los compactos y urbanos aumenta hasta un 38%, siendo los modelos favoritos el Volkswagen Golf, BMW i3 y Renault Zoe, que se pueden encontrar con precios desde 8.000 euros», señalan.