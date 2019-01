Los cinco perfiles que buscan las empresas tecnológicas Randstad dibuja las necesidades a las que se enfrentará el sector a lo largo de este año JOSÉ V. MERINO Martes, 29 enero 2019, 01:04

La empresa Randstad Technologies, proveedor de personal para el entorno tecnológico (IT), ha realizado una previsión de las principales tendencias del sector de cara al año 2019. Ha detectado que los cinco perfiles más demandados son data scientist; scrum master & DevOps; desarolladores de plataformas conversacionales; business analyst y consultores de ciberseguridad y hacking ético. A su juicio, el desarrollo continuo y la capacidad de adaptación permanente son los principales retos a los que se enfrentan estos profesionales para seguir manteniéndose como los perfiles más atractivos para las compañías.

La importancia de la analítica de datos

Durante 2019 va a continuar teniendo una gran importancia la analítica de datos de manera masiva y en tiempo real, dadas las inversiones que se están llevando a cabo y su importancia en los procesos de negocio. Una apuesta que no solo se está produciendo en el sector privado; según la consultora Gartner, la primera prioridad de inversión de los responsables de IT en el sector público será la analítica de datos (43%), seguida por la ciberseguridad (43%) y las soluciones y servicios cloud (39%). Por lo tanto, el mercado seguirá solicitando profesionales como data scientist y business analyst, capaces de entender el valor de los datos, gestionarlos y construir procesos y modelos tecnológicos basados en ellos.

La transformación digital como dinamizador del sector

Las compañías continuarán durante este año con sus procesos de transformación digital como modo de diferenciarse en su sector y ofrecer un mejor servicio a los clientes. Las empresas requerirán perfiles capaces de diseñar e implementar estos procesos de transformación digital. La necesidad de digitalización de las compañías, tanto en procesos internos como en la oferta de productos y servicios, incrementará la incorporación de perfiles con experiencia digital y formación especializada.

Apuesta por las plataformas conversacionales

La digitalización seguirá teniendo una importancia fundamental, por lo que las empresas que quieran competir tendrán que explorar e innovar en canales de comunicación. Los chatbots y asistentes virtuales de voz serán herramientas vitales. Por ello, los desarrolladores de plataformas conversacionales volverán a ser tendencia para los reclutadores. Las empresas solicitan profesionales capaces de diseñar y ejecutar estrategias para la puesta en marcha de distintos robots y proyectos relacionados con el machine learning, capaces de hablar con clientes, usuarios y stakeholders. Las herramientas que contribuyen a la mejora de la experiencia del cliente o del usuario, como el chatbot, recibirán un impulso importante.

Un imprescindible: la ciberseguridad y el hacking ético

El debate entre la necesidad de proteger la privacidad y la funcionalidad de la tecnología en un mundo intensamente interconectado sigue estando muy presente y las empresas no van a ser ajenas a ello. La escasa inversión llevada a cabo hasta el momento motivará un incremento notable de la demanda de perfiles relacionados con la ciberseguridad y con la generación de hubs tecnológicos capaces de dar soporte a compañías globales. Perfiles, además, que serán requeridos para todos aquellos proyectos relacionados con la tecnología blockchain. Además de estos perfiles, el sector IT va a seguir solicitando desarrolladores de aplicaciones y testers. Una demanda que corresponde no tanto a la activación de nuevos proyectos como a la rotación y la guerra de talento propia del sector.

En su estudio, Randstad Technologies también destaca las competencias más requeridas dentro del sector. Se valorarán especialmente la capacidad de adaptación, flexibilidad, agilidad y eficiencia en modelos colaborativos; competencias que no provienen, en general, de la formación académica. Por otro lado y en cuanto a conocimientos, la comunicación fluida, la capacidad de negociación y el inglés (imprescindible), siguen creciendo como los más tenidos en cuenta.

Rubén Berrocal, director nacional de Randstad Technologies, subraya que «el desarrollo continuo de las personas se ha convertido en la clave para la digitalización, y la capacidad de adaptación permanente por parte de los equipos a nuevos modelos y entornos de trabajo es una de las prioridades».

Otro hito fundamental es «convertir a organizaciones tan complejas como las actuales en motores lo suficientemente ágiles como para que convivan modelos laborales y perfiles antagónicos. De este modo serán, al mismo tiempo, eficientes en un momento de cambio constante pero sin abandonar los valores y la esencia que las define».

En definitiva, la gestión eficiente de recursos humanos pasa por atraer y fidelizar talento de las generaciones más jóvenes, cuyas demandas y necesidades serán muy diferentes a los perfiles de edad más avanzada. La escasez de estos perfiles motiva que su fidelización sea un factor imprescindible».